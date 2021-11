Margarita “La Diosa de la Cumbia” sorprendió a su esposo besándose con su mejor amiga

LOS ÁNGELES, California.- Margarita “La Diosa de la Cumbia” reveló que sorprendió a su mejor amiga dándole un beso al hombre que era su esposo, por lo que casi la agarra a golpes.

Fue en una entrevista que la cantante le otorgó a Omar Chaparro donde confesó que en una ocasión estuvo a punto de pelearse con una mujer, ya que le estaba bajando al marido.

“Me pillé a mi mejor amiga besándose con mi esposo”, comentó Margarita, quien se mostraba un poco nerviosa y después de haberlo confesado se tomó un shot de alguna bebida sin alcohol, ya que en una ocasión confesó que no consume alcohol.

La intérprete de “Que Bello” explicó que el altercado fue aquí en México, hace más de 20 años, y al hablar con la mujer, ésta le confesó que estaba enamorada de su marido.

Hace mucho tiempo… ¿Qué será… 20 años? Yo los vi, yo me senté con ella y le dije: ‘A ver, ¿tú lo amas’, y me dijo: ‘¡Sí, lo amo!’. Le digo: ‘Ok, entonces, José Juan…’”, relató Margarita, quien sin quererlo, dijo el nombre del hombre que le fue infiel con su amiga, pero que no es conocido en el medio del espectáculo.

Para hacer sentir bien a la intérprete, Omar Chaparro le dijo a su invitada que no se preocupara, ya que no sabía quién era José Juan, y le respondió en broma que ella tampoco.

Actualmente, Margarita está casada con el empresario Juan Carlos Becerril, con quien lleva diez años de matrimonio, y tiene dos hijos.



Margarita fue expulsada de “La Sonora Dinamita” por estar embarazada

En una entrevista que le dio al “Escorpión Dorado”, la cantante colombiana, naturalizada en México, reveló la verdadera razón por la que terminó su relación laboral con “La Sonora Dinamita”, agrupación con la que llegó a México y la lanzó a la fama.

“Había quedado embarazada y yo quería seguir en el grupo, pero el grupo no quería embarazadas… el papá del niño era músico, también de La Sonora, y entonces nos pusieron a escoger entre él y yo, entonces él dijo: 'Ni yo ni tú’, y nos salimos los dos”, externó.

Luego de que Mike Alvear y Margarita abandonaran la agrupación, el público siempre la apoyó y realizaba sus presentaciones por su parte, con otra agrupación, donde se anunciaba como “La Sonora de Margarita”, pero no contaba con que los empresarios le harían una “jugarreta”.

El líder de “La Sonora Dinamita” la había demandado porque los promotores la anunciaban con el nombre de su agrupación anterior y no como “La Sonora de Margarita”, por lo que tuvo que ingresar a la cárcel.

“Él me metió cuatro días a la cárcel… yo me anunciaba como 'La Sonora de Margarita' y así me contrataban, pero los promotores le ponían 'con más dinamita', entonces, con eso tuvieron para (meterme a la cárcel)… afortunadamente en esos días se demostró que no había delito qué perseguir”, finalizó.

Anécdota a partir del minuto 09:40