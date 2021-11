Marco Antonio Regil reacciona a la posibilidad de retomar su romance con Adamari López

Ciudad de México.- El presentador Marco Antonio Regil se ha convirtió en un codiciado soltero en el medio artístico, por lo que se le pregunta frecuentemente sobre el romance.

En su reciente encuentro con la prensa la pregunta que no podía faltar fue hecha y es que al escuchar las primera palabras Regil respondió: “Siempre me andan… ¿por qué ese afán de quererme casar?... ¡déjenme!... No, no, no hay nada todavía”.

Con su singular sentido del humor, el Marco Antonio no pudo evitar mostrarse sorprendido después de que le señalaran una posible oportunidad en el amor con Adamari lópez ya que su compañera está soltera.

¿Cómo reaccionó ante la pregunta de Adamari lópez?

Por lo que, sin dudarlo, Marco comentó:

“Eso se llama el recalentado”. Y tras una larga carcajada, agregó: “¿qué tiene qué ver?... y ahora caigo en la trampa y mañana sale ‘Marco quiere regresar con Adamari” … le mando abrazos con cariño, pero no, hay otros proyectos por ahí, hay otros proyectos de bienestar”

La estatua de Eugenio Derbez

Cambiando radicalmente de tema, Regil externó todo su apoyo a Eugenio Derbez tras enterarse que habían retirado la estatua del actor y productor en Acapulco a raíz del vandalismo que sufrió.

“Yo lo defiendo, lo admiro y lo quiero mucho, le ha costado décadas, literalmente décadas. Eugenio fue otro de los que renunció a su exclusividad también, de los poquitos, fuimos un grupito de rebeldes que renunciamos y negociamos ser libres y renunciamos a nuestro sueldo, y que nos fuimos a jugárnosla y pues a Derbez le ha ido muy bien, si le quieren poner una estatua que le la pongan una estatua, felicidades. No les gusta, pues no les gusta”, declaró.

Sin embargo, antes de terminar su encuentro con los medios de comunicación, Marco Antonio apoyó el comentario de Alessandra Rosaldo con respecto a que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.

“Todas esas cosas son actividades que nos quitan bienestar, si tú pierdes tu tiempo criticando a Alessandra Rosaldo y a Derbez porque se fueron a triunfar y triunfaron en Estados Unidos, ¿de qué te beneficia eso?, ponte a pensar en tu vida, ponte a hacer bienestar en tu vida, dinero en tu vida, bienestar para tu familia, cuida a tu familia, ¿qué te hace ruido que se vayan al extranjero la gente y la haga en otros países?, ¿nos molesta que a Derbez le vaya bien?, ¿o que a Diego Luna le vaya bien?, ¿por qué nos va a molestar?, al contrario”, finalizó.