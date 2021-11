Eugenio Derbez no regresaría a México tras muerte de Octavio Ocaña  voy con esta también

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado viernes 29 de octubre se dio la lamentable noticia de que el actor Octavio Ocaña había fallecido, reconocido por su participación de la serie televisiva ‘Vecinos’ en su personaje como ‘Benito’, uno de los creadores fue el reconocido Eugenio Derbez.

Hace unas horas por medio del programa ‘Sale el Sol’ conducido principalmente por Adolfo Infante tuvieron como invitados a la familia de Octavio Ocaña, y fue precisamente su padre Octavio Pérez quien dio a conocer que Eugenio Derbez había hecho llegar sus condolencias.

El conductor puso el audio que envió el reconocido comediante para que el público lo escuchara, donde reveló su sentir sobre el fallecimiento de Octavio Ocaña, el cual lo ha tenido muy triste en los últimos días, porque constantemente están en sus pensamientos.

Eugenió se expresó triste y enojado ante la situación por todo lo que ha visto y leído en los medios de comunicación, y brindó sus condolencias y todoe el cariño a la familia.

Estoy muy enojado, muy triste, me siento impotente, ante todo lo que veo y todo lo que leo, no puedo creer que esto haya sucedido y bueno si yo me siento así, no quiero imaginar, como te sients tú, y la tristeza que debes sentir tú y toda su familia” agregó el comediante.

Sin embargo una de las situaciones que sorprendió a sus fanáticos fue que confesó que por una de las situaciones por las cuales no regresa a vivir a México, es por la inseguridad que se vive actualmente, al tenerse que cuidar y proteger de la misma policía.

Solo quiero que sepas que te acompaño en tu dolor, y de verdad lo siento muchísimo, que tristeza que en México ya no se pueda vivir, yo cada vez que pienso en regresar de verdad pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso porque ya no es vida, estarse cuidando no solamente de los criminales si no ahora también de la policía, ya son muchos años así, de que en uno ya no puede confiar en los criminales y en la policía es una tristeza” comentó Eugenio.