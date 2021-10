Marco Antonio Regil minimiza críticas de Arturo Islas por iniciativa sobre los animales

Ciudad de México.- La controversia entre Arturo Islas y Marco Antonio Regil continúa después de que el influencer arremetiera contra el conductor llamándolo “ignorante” por apoyar una ley que podría poner en peligro la vida de algunas especies, de acuerdo a la opinión del activista mexicano.

Ante las críticas que recibió por estos señalamientos, el presentador conocido por su trabajo en “100 mexicanos dijeron” se defendió durante la entrevista que brindó al programa “Sale el Sol”.

“Es muy triste ver calumnias. Es muy triste ver mentiras y todas y cada una de esas cosas que están en ese video son mentiras”, aseguró el famoso.

También te puede interesar: Marco Antonio Regil está de luto

La opinión de Regil

Refiriéndose a la Ley General de Bienestar Animal, que según Arturo busca “truncar” el trabajo que realizaron los zoológicos en cuanto a la protección y cuidado de los animales, Marco Antonio subrayó:

Es una iniciativa, no es una ley. Es una iniciativa de ley de protección animal, yo no la escribí, hazme el sagrado favor. A quién se le ocurre que un conductor de televisión o conferencista va a escribir leyes. Esa propuesta de ley ya lleva casi tres años madurando”

De la misma manera, Regil explicó que dicha propuesta no pretende acabar con los zoológicos sino brindarles los recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de los animales.

“Es mentira que los zoológicos se quieran cerrar, los zoológicos están incluidos como centros de rehabilitación, lo que pasa es que hay que legislarlos y hay que ayudarles, todo el mundo lo sabe en un zoológico los pobres animales están ahí... entonces hay que darles presupuesto, hay que rehabilitarlos y no puede estar el animal encerrado en una jaulita es una cosa horrible”, destacó.

Por último, Marco Antonio Regil negó tener intenciones de tomar acciones legales contra el también productor por difamación.

“No, qué flojera, decía la abuela: ‘Hay un Dios que lo ve todo’ y él tendrá su conciencia y sabe que lo que dijo ahí no es verdad. Yo no voy a bajarme a ese nivel a hacer un video. Si de verdad amas a los animales, en vez de estarle tirando a Eugenio Derbez, a mí, a Kate del Castillo, a Sherlyn, a los que estamos en el activismo, súmate a discutir en la mesa no conmigo sino con los senadores”, manifestó.