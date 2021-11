Mamá de Christian Nodal responde a críticas por nueva imagen de su hijo

Ciudad de México.- Christian Nodal está de nuevo en controversia tras el video que publicó en sus redes y donde explica su situación con la disquera Universal Music.

Además de que causó revuelo su nueva imagen, con los tatuajes con los que apareció en el rostro, esto al parecer a algunas personas no les agradó en lo absoluto.

En redes sociales, se ha difundido un mensaje en el que una seguidora le externa su descontento a la señora Cristy Nodal por el aspecto que ahora tiene su famoso hijo, además de hacerle hincapié en que su romance con Belinda no le hace nada bien.

Señora bonita, le saludo esperando y me lea y que mis palabras no la molesten. ¿Qué le pasa a su hijo?, con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien, me refiero que por ser artista ese no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos está bien, pero ya en la cara. Desde que está con Belinda es otro y no es para bien, ¡qué lástima!, hable con él, todo lo que sube baja, no siempre se está en la cima”, escribió la fan Danny Cabrales.