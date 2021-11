Christian Nodal rompe el silencio y niega el veto

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal es uno de los cantantes máds reconocidos del género musical regional mexicano, sobre todo desde que anunció su compromiso con la actriz española Belinda, quienes se convirtieron en una de las parejas favoritas del público por su gran amor que siempre demuestran.

Sin embargo, pese a su gran éxito y popularidad, el intérprete de "Adiós Amor" se vio involucrado en una gran polémica luego de que algunos medios informaron que podría enfrentar un nuevo problema legal que le privaría la libertad de su carrera musical.

Al parecer, el cantante realizó una demanda contra su disquera Universal Music , por lo que fue vetado de algunos medios de comunicación y le negaron los conciertos con artistas como la Banda MS o hasta su propia pareja sentimental.

Así lo informó el periodista Gilberto Barrera, quien comentó que al demandar la disquera en la que formó parte, la empresa discográfica respondió al respecto y se encargaron de evitar que Nodal tenga algún vínculo comercial con sus representantes y con la artista Belinda Peregrin. Además, el titular del programa "Ventaneando", Pati Chapoy, confirmó los rumores durante la emisión del pasado lunes.

Christian sí se presenta en Monterrey, pero sigue el tema legal mediante el cual, su disquera pide que no sean escuchadas sus canciones porque al parecer hay un incumplimiento de contrato que ellos tenían en las negociaciones de cómo se llevaban a cabo los duetos o cómo se llevaban a cabo las grabaciones de los nuevos temas”, explicó la periodista.

Ante todos los rumores y declaraciones, fue el mismo Christian Nodal quien decidió pronunciarse sobre lo ocurrido a través de un video En vivo en su cuenta de Instagram, en el cual aprovechó para lanzar una fuerte crítica a la forma de trabajar de la casa disquera Universal Music, con la que dice ya no tener ningún tipo de vínculo laboral.

‘Es imposible que estén cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza. Tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas sean denegadas, No existe tal veto, es falso’', expresó el intérprete.

Además, el cantante explicó que quería aclarar las cosas por la preocupación de sus fans que no dejaban de preguntar sobre la verdad de lo que ocurría a su alrededor y del presunto veto, por lo que decidió dar la cara y asegurar que dicho veto era totalmente falso.

"Tengo un papel, tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal, que era vetarme de todas partes. Yo no tengo ningún contrato con ellos vigente, no quise firmar con ellos y están haciendo todo esto a la mala. Así como me lo hacen a mí se lo quieren hacer a miles de artistas. Así le ha pasado a muchos artistas más’’.

Christian Nodal quiso suavizar el tema al comentar que no debían preocuparse por nada y que no creyeran en los falsos rumores que circulan sobre él y su música, ya que afirma que "hay Christian Nodal para rato". Incluso declaró que no pararían su música ni nada relacionado a su carrera y emocionó a todos al decir que estén pendientes de sus cuentas porque habrá nuevos temas próximamente.

El intérprete de "Botella tras botella" denunció que Universal Music emprendió la campaña en su contra al difundir el supuesto veto luego de que se negara a renovar su contraro discográfico: "Realmente como yo no quise firmar el nuevo contrato están metiendo todo este circo de los medios y redes sociales contra mí y se me hace una injusticia. Mis cinco años de carrera los he hecho limpio, trabajando muy fuerte".