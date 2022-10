"Malcolm el de en medio" puede regresar; Bryan Cranston se encuentra trabajando en un nuevo guion

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las series de televisión más populares sin duda ha sido "Malcolm el de en medio", aquí pudimos ver la historia de una familia disfuncional que entretuvo y marcó a toda una generación.

De esto ha pasado más de 20 años de su estreno y aun para muchos sigue siendo considerada como una de las mejores series de televisión de toda la historia.

¡REGRESA 'MALCOLM EL DE EN MEDIO'! ���� Frankie Muniz confirmó que Bryan Cranston está trabajando en el guión para una secuela de 'MALCOLM IN THE MIDDLE'. "Sé que Bryan Cranston está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Podría haber algo". #MalcolmInTheMiddle pic.twitter.com/cz7gEiCGFg

Fue desde 2000 hasta el 2006 cuando se transmitieron sus seis temporadas y desde entonces se ha estado hablando de un posible reboot o secuela de esta famosa serie, pero nada se confirmó o fue de manera oficial.

Aun así, estos planes aún continúan con la historia de Hal, Louis, Malcom, Francis, Reese y Dewey y podría estar a punto de concretarse.

En una reciente entrevista que el protagonista de la serie, Frankie Muniz, concedió a la cadena Fox, reveló que Bryan Cranston estaría trabajando en un nuevo guion ambientado en la época actual, pero con el elenco original:

"Me encantaría saber qué ha estado haciendo la familia. Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que de algún modo está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría cien por ciento de acuerdo. Pero no sé, veremos qué pasa", dijo.

Aunque no dio muchos detalles sobre este nuevo proyecto, la idea ya ha emocionado a sus miles de seguidores alrededor del mundo, quienes no pueden esperar para saber qué fue lo que pasó con estos personajes.

Además, Muniz reveló que ahora que se encuentra alejado de las cámaras y los reflectores se ha podido dar tiempo para apreciar el trabajo que realizó cuando apenas era un niño y no solo se ha llevado una grata sorpresa, incluso se declaró gran fan de la serie.

"Realmente no vi el show cuando estaba en emisión, pero desde entonces lo he visto con mi esposa, los 151 episodios, y me di cuenta: ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’. Puedo separarme de haber estado en él y verlo hoy como un fanático".