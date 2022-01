Frankie Muniz de "Malcolm, el de en medio" aclara rumores sobre pérdida de memoria

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los programas estadounidenses más populares entre varias generaciones es "Malcolm in the Middle" ("Malcolm, el de en medio" en español), el cual logró plasmar a la perfección a distintas familias con integrantes que son diferentes entre sí, pero que de alguna forma logran crear un vínculo bastante íntimo.

Gracias a la popularidad del show, millones de fanáticos se preocuparon por la salud de Frankie Muniz, el protagonista del programa televisivo, quien fue el protagonista de varios rumores sobre la presunta pérdida de memoria que evita que recuerde algo sobre su papel protagónico en "Malcolm el de en medio".

Y por primera vez, el actor decidió terminar con las especulaciones y habló sobre su salud en general durante su participación en el podcast de Steve-O's con "Wild Ride!", donde señaló que esta sería la primera vez que habla abiertamente sobre la presunta pérdida de memoria en un foro público, luego de que entre el 2012 y 2013 se informara que había sufrido algunos accidentes cerebrovasculares.

El famoso mencionó que estaba consciente de la cantidad de datos erróneos que circuló entre los medios de comunicación y redes sociales sobre su salud mental, es por ello que quiso compartir el diagnóstico oficial luego de haber acudido a una gran cantidad de citas médicas por sufrir de migrañas auras.

Si buscas mi nombre, de lo único que se habla es de que perdí la memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo ese tipo de cosas. Buscas mi nombre y básicamente es: 'Frankie se está muriendo", expresó.

Muniz narró que incluso él se ha cuestionado sobre su memoria, ya que reconoce que es muy mala y le cuesta trabajo recordar eventos especiales de su vida, pero considera que se trata de una consecuencia debido a una serie de conmociones que ha tenido a lo largo de su vida por practicar deportes.

“Durante muchos años de mi vida he pensado, ¿sabes?, cosas como ¿por qué tengo tan mala memoria? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales”, mencionó.

Además, el actor de 36 años explicó que los rumores sobre la pérdida de memoria comenzaron a circular a partir de su participación en "Dancing with the Stars" en 2017, pues el programa le preguntó sobre su año más memorable y él confesó que no podía recordarlo todo.

“Para ser honestos, me encanta Dancing with the Stars y no quiero decir nada que haga que me odien, pero me dicen ‘¿cuál fue tu año más memorable?’. Me dijeron ‘es 2001’, porque en ese año te nominaron al Emmy y los Globos de Oro y todas esas cosas”.

Al explicar que no recordaba lo que sintió durante esa temporada, asegura que los medios cambiaron sus palabras y dijeron que literalmente no recordaba nada de su pasado, pero explicó que en realidad quería decir que no se acordaba muy bien de lo que vivió.

Y es que Frankie Muniz confesó que "no recuerda mucho" sobre lo ocurrido en la grabación de la aclamada serie por la que ganó gran fama en televisión e incluso reveló que esto lo hace sentirse triste por no poder revivir algunos sucesos de lo que vivió en "Malcolm el de en medio".

Casi se siente como si no fuera yo. Me pone un poco triste, algunas cosas que debería recordar vuelven a mi mente. Conseguí hacer todo lo que quería, pero la realidad es que no recuerdo mucho de eso”, declaró en el podcast.

Un dato curioso que el actor reveló es que en los últimos años ha visto la serie y que la disfruta mucho como fan y no considerando que es el protagonista del show que se lanzó en el 2000 y terminó en 2006, esto junto a un gran elenco de otras figuras famosas como Bryab Cranston, Jane Kaczmarek, Erik Per Sullivan y Justin Berfield.