Maite Perroni y Andrés Tovar habrían prohibido a sus amigos publicar fotos juntos

CIUDAD DE MÉXICO.- Maite Perroni y Andrés Tovar volvieron a estar en la mira de los medios de comunicación, al revelarse que prohibieron a sus amigos que publicaran fotos de ellos donde aparecen juntos para evitar críticas públicas.

El periodista, Gabriel Cuevas, comentó en el programa “Fórmula Dominical”, con Flor Rubio, que la pareja acudió a una fiesta en Puebla, la cual organizó Jessica Coch, una de las mejores amigas de Perroni, pero no dejó fotografiarse por nadie.

Pues que llega la tía Maite Perroni con el novio oficial, su primera presentación ante la sociedad, abierta para sus amigos, pero llegaron muy empoderados, tomaditos de la mano, besito por aquí, y les dijeron: ‘Oigan, les queremos pedir un favor: Que no suban fotografías de nosotros juntos porque en las redes sociales nos están atacando demasiado”, relató Cuevas.

El especialista en espectáculos destacó que Maite y Andrés les comentaron a sus amigos que querían pasarla bien, convivir con ellos un rato, peor querían estar a gusto y sin preocupaciones.

Supuestamente Perroni habría dicho que ella estaba dispuesta a salir en todas las fotos que se requirieran, pero que no les tomaran a ellos como pareja porque actualmente está toda la atención centrada en su relación.

“Dicen en mi pueblo que el que tiene miedo es porque algo lleva. Ella optó por esto y sus amigos la entendieron y no se compartieron imágenes de ellos como pareja, pero me contó una comadrita que estuvo ahí que durante toda la noche… la pasión, eh, como niños de 15 años cuando estás tan enchufado, que tan pegado, pero así…”, finalizó el comentarista.

Comentario a partir del minuto 34:00



¿Desde cuándo son novios Maite Perroni y Andrés Tovar?

El pasado 20 de octubre, Maite Perroni y Andrés Tovar confirmaron su relación públicamente, luego de haberlo negado durante varios meses, lo que les valió las críticas de muchas personas, ya que en junio pasado una revista publicó que el productor de Imagen Televisión le había sido infiel a su exesposa, Claudia Martín, con la actriz de RBD.

“Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático...”, reza parte del comunicado que aparece en el pie de varias fotos de la pareja.

En ese entonces, Martín fue condenada en las redes porque decían que ella había sido la que filtró los audios en donde su exesposo y Maite hablaban sobre su relación, aún estando casado con ella, pero la protagonista de “Los Ricos También Lloran” lo negó hasta el cansancio.

Después de confirmarse la relación, los mismos que criticaron a Claudia y la llamaron “mentirosa”, reconocieron que ella tenía razón sobre la supuesta infidelidad de su exmarido con la actriz, pero aún sigue afirmado Martín que ella no fue quien filtró esa información y les deseaba lo mejor.