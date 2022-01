Lyn May tomó clases de reguetón para aprender a 'perrear' y permanecer vigente

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May ha demostrado que puede seguir vigente entre las nuevas generaciones que la conocieron a través de sus divertidos videos bailando, dando su opinión de alguna polémica, sus coreografías únicas o sus últimos lanzamientos musicales que dieron una perspectiva distinta de su carrera artística.

Fue a inicios de diciembre que la vedette estrenó su sencillo "La loba", con el que definitivamente logró llamar la atención del público por ser una respuesta a la canción de "Perra", colaboración entre J Balvin y Tokischa, el cual fue eliminado de Youtube tras varias críticas sobre la sexualización de mujeres.

Lo que parecía ser solo una continuación al tema original, parece ser que solo fue el inicio de una época, pues ahora Lyn May reveló que entre sus planes está seguir produciendo música con un ritmo actual, por lo que contó que ya tomó clases de reguetón para "perrear" a la perfección.

Así lo reveló la también actriz durante su participación en el programa "De primera mano" conducido por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infantate, en donde entró en detalles sobre sus nuevos proyectos, dejando en claro que desea incursionar en otros terrenos musicales con el género urbano en el que es principiante.

Voy a Los Angeles a hacer un reggaetón con unos morenitos y voy a Manzanillo, bueno, tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. Me contrataron para un reggaetón y tuve que aprender a tomar clases, fui a tomar clases de reggaetón, porque si me están contratando de reggaetonera, pues tengo que ponerme al día”, confesó.

Lyn May también explicó que ya no hay tantas compañías de discos como antes, pero que planea estrenar una canción de Lolita de la Colina titulada "Lo que a mí me gusta y lo que a ti te asusta", en referencia de la canción original que lanzó en 1979.

Pese a todo lo que intenta lograr, la vedette admitió que ha sido complicado contactar a ciertos artistas que pertenecen al género musical y que destacan entre las generaciones más actuales, pues hay una diferencia evidente de edad.

“Ha sido bastante difícil , sobre todo porque ya soy mayor, entonces digo ‘bueno, ¿qué voy a hacer con estos chamacos?’ ¿Te acuerdas como con Plastilina Mosh...y ahorita voy con otros reggaetoneros, y adoro a Daddy Yankee”, mencionó la actriz.