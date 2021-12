Lyn May luce espectacular al lado de Carmen Salinas en “Las Ficheras” 

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la lamentable muerte de Carmen Salinas, Lyn May recordó a la mujer a la que quería mucho y con quien compartió escena durante la “Época del Cine de Ficheras”.

En su cuenta de Instagram, Lyn May compartió un pequeño clip sustraído de la película de 1977, “Las Ficheras: Bellas de Noce II”, donde aparece bailando sensualmente mientras Carmen Salinas interpreta el tema “Perdón”.

En el video aparece Lyn May luciendo un leotardo negro y su cabellera larga y oscura, y unas botas blancas, altas, que le llegaban hasta los muslos, realizando movimientos sensuales y provocativos, ya que su personaje era una de las vedettes del cabaret donde trabajaban “las ficheras”.

La actriz y bailarina quiso homenajear a su gran amiga con un video donde Carmelita Salinas mostraba sus dotes de cantante, tras enterarse de su fallecimiento.

En una entrevista que Lyn May le dio a “El Universal”, la vedette aseguró que sólo tenía ganas de llorar y se encontraba muy afectada por la partida de Salinas.

Ahorita, de lo único que tengo ganas es de llorar. NO tengo palabras porque siento mucha tristeza y mucho dolor”, expresó.



¿Cómo era la relación de Lyn May con Carmen Salinas?

En el programa de entrevistas, “El Minuto que Cambió Mi Destino”, Lyn may aseguró que en sus tiempos de juventud, ella y Carmen Salinas fueron muy amigas, pero en la actualidad ya no lo eran tanto, a pesar de que ella la admira y aprecia mucho.

Gustavo Adolfo Infante cuestionó a la acapulqueña si realmente tenía una amistad con Carmen Salinas, ya que siempre fueron muy cercanas, y Lyn May reveló su verdad.

“Pues sí, trabajamos mucho tiempo juntas. No me ha hecho nada, yo quería mucho a Carmen, la admiraba mucho, le compraba hasta… y ella te lo puede decir, me decía: Tráeme una vajilla de allá, tráeme una vajilla de acá, y hasta brillantitos, anillos, y pues tenía yo muchos novios que me regalaban y ella lo sabe, y ella lo dice, pero la admiraba mucho y yo a fuerzas quería ser su amiga, pero ella no me pelaba y no me pelaba, y no me pelaba, y hasta ahorita no me pela”, dijo.

Lyn May aclaró en la entrevista que se publicó en junio pasado que no es que hable mal de Carmen Salinas porque la quiere mucho y siempre la admiró, pero ella es “diferente y rara”.

