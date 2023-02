Lyn May dedica canción a Piqué: "Porque ofendió a mi adorada Shakira"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el revuelo que causó el tema de Shakira en colaboración con Bizarrap, no solo sus fanáticos han mostrado su apoyo, sino también muchos famosos.

Paquita la del Barrio subió un video a su cuenta de Instagram especialmente para enviarle un mensaje a la colombiana, le dio algunos consejos y le cantó algo para animarla. Ahora, Lyn May ha demostrado que también es “team Shakira” y hasta creó su propia “tiradera” contra Piqué.

La vedette estuvo como invitada en el programa ‘De Primera Mano’, y aprovechó la ocasión para presentar un tema que señala al exfutbolista como un gigoló. “Para mi Shakira adorada que la adoro muchísimo, esta canción se la voy a dedicar al pin… Piqué”, dijo.

Lyn May procedió entonces a cantar lo siguiente acompañada de un músico que tocaba la guitarra:

“No me simpatizaste cuando te conocí / pero al pasar el tiempo me enamoré de ti. / No me importó saber que eras un vividor / quise cambiar tu vida llenándote de amor. / Vividor, eso es lo que tú eres / gigoló, pues vendes tus placeres. / Vividor, en verdad a nadie quieres / vividor, explotador de mujeres”.