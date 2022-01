Luz Elena González toma medidas extremas para no contagiarse de Covid-19

Ciudad de México.- Luz Elena González tomó medidas extremas para no contagiarse de Covid-19.

Luego de que el hijo de la actriz, Santiago Martínez, de 14 años, se contagió de coronavirus, es que decidió cuidarse lo más posible.

Debido al alza de contagios de Covid-19 en este momento, Luz Elena González decidió evitar incluso cualquier contacto íntimo con su esposo Bernardo Martínez.

“Ya está en los últimos días, pero sí, fue a una cita al médico, de sus citas, y se contagió, creemos que es en el hospital, no tenemos ni la menor idea, entonces también que estas medidas son extremas, ya está saliendo, le hago la (prueba) PCR entre mañana y pasado […] pues bueno, no nos quitamos el cubrebocas en casa, nadie, y comemos todos separados, mi hija en su cuarto, mi hijo en su cuarto, yo en un cuarto, y mi marido lo puse en el comedor porque ahí no hay tele, entonces nosotros nos quedamos donde hay tele”, detalló durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

Sin contacto íntimo con su esposo

Ante la duda de los reporteros sobre si estas medidas solo eran para comer, la artista confesó que además de eso no tiene relaciones sexuales con su pareja. “Te vas a reír, pero hasta dejamos de hablar, o sea, mi marido y yo vemos tele con cubrebocas juntos, o sea, si estamos juntos estamos con cubrebocas, y vemos la tele, ya hasta que nos dormimos, nos dijimos ‘buenas noches, adiós’, y ya no volvemos a hablar, nos quitamos los cubrebocas y nos dormimos. No (besos)… nada de cucharita, una semana”, aseguró entre risas.

Cambiando radicalmente de tema, Luz Elena también se pronunció al respecto de los rumores con respecto a que su ex Rafael Amaya se había operado el rostro tras lucir radiante en una reciente sesión fotográfica.

“Yo creo que el fotógrafo debe haber retocado mucho la foto, eso es lo que yo creo, la verdad, no creo que se haya hecho una cirugía porque además creo todavía es muy joven”, concluyó.