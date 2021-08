Luz Elena González desea reencontrarse con su ex con Rafael Amaya

Ciudad de México.- Luz Elena González confesó su deseo de volver a reencontrarse con su ex novio Rafael Amaya, pues a pesar de que ahora es una mujer casada, le gustaría saber qué fue lo que pasó en la vida del actor tras su separación.

En entrevista con diversos medios de comunicación durante un evento en la Ciudad de México, Luz Elena aclaró que este deseo es para realizarle una entrevista y publicarla en su proyecto de internet.

La verdad si, obvio, claro que sí, es un hombre que a lo largo de su carrera y de su vida después de que tuvimos nosotros una relación, ha hecho muchas cosas muy interesantes y una de las más importantes pues “El Señor de los Cielos''

Explicó la actriz.

Acto seguido, González reveló su interés por conocer más de la vida de su expareja. “Por supuesto que sería muy interesante hablar qué fue lo que pasó durante todos esos 17 o 21 años desde que terminamos hasta el día de hoy, nunca volví a hablar con él después de que nosotros terminamos nuestra relación”.

¿Pór qué terminaron?

Posteriormente, la también conductora reveló el motivo por el que finalizó su romance con Amaya hace más de dos décadas.

“Terminamos porque yo siempre he tenido la madurez de casarme y tener hijos, entonces todas mis relaciones siempre han sido muy formales y siempre que tenía una relación ya los visualizaba como mi marido y el papá de mis hijos y creo que los espantaba, la realidad es que sí, todo llega a su tiempo, él no estaba preparado y yo dije ‘está bien, me voy’”, remató.