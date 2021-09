Luz Elena González muestra sus pompas en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Luz Elena Gonzále es una actriz y conductora que se ha cracterizado en la televisión mexicana por su belleza y carisma, a sus 47 años ha sabido mantener una figura envidiable.

La también modelo ha compartido en sus redes sociales parte de sus proyectos laborales y un poco de lo que hace en su día a día, hasta los ‘outfits’ que utiliza con el fin de inspirar a cada uno de sus fanáticos.

Hace unas horas Luz Elena, publicó un video por medio de su cuenta de Instagram en el que aparece mostrando un poco de su retaguardia, mientras que disfrutaba de un tratamiento que suele utilizar para prevenir las celulitis.

Duro a moldear y quitar celulitis mejorar la calidad de piel y levantar glúteos” escribió en la publicación

Si hay algo que suele distinguir a ala actriz es el ‘cuerpazo’ que ha mantenido a su edad, y en esta ocasión reveló a sus seguidores el método que suele utilizar para aumentar pompa y reducir “imperfecciones”.

El más de millón de seguidores de la actriz hicieron llegar sus comentarios: “que suertuda”, “que hermosa luces”, “chulada de cuerpo”, “estás divina”, “luce espectacular”, “que bonita” se pueden leer en la publicación.

Luz Elena González aparece en contenido porno

La actriz recientemente reveló que se encontraba enterada de que aparece en distintos sitios pornográficos, aunque ella nunca ha realizado este tipo de trabajo.

Luz Elena reveló que le causaba mucha risa la situación y que es evidente que no se trata de ella, pero que está consciente que no puede ir correteando a todas las personas que utilizan su imagen, y se siente tranquila de que ella sabe que no tiene nada que ver en eso.