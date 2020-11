VIDEO: Luz Elena González reveló que estuvo a cargo de Lupita Jones y sólo la aguantó menos de dos meses

ESTADO UNIDOS.- Tras las acusaciones que las reinas y ex reinas de belleza han realizado en contra de Lupita Jones, en la que la acusan de malos tratos hacia ellas, varias mujeres que participaron en el certamen Nuestra Belleza se han animado a brindar su testimonio.

Uno de ellos fue la conductora de “Aquí Contigo”, Luz Elena González, quien fue la primera Nuestra Belleza Jalisco, en 1994 y ganó el tercer lugar en el certamen nacional de Nuestra Belleza, cuando la triunfadora fue Luz María Zetina, del Estado de México.

La tapatía recordó en "Aquí Contigo" que cuando tuvo que mudarse a la Ciudad de México después de ganar el concurso en Jalisco y obtuvo una beca en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y fue alojada por Lupita Jones, directora del certamen Nuestra Belleza y quien estaba a cargo de ella.

Platicó que en cuanto llegó le dijeron que las reglas eran que no podían llamarle por teléfonos sus papás, excepto que sea en la noche o en la mañana muy temprano; no podía tocar nada del refrigerador y tenía que hacerse cargo de sus cosas; no recibir visitas ni decirle a nadie la dirección de dónde vivía.

La verdad es que con tantas restricciones que tenía no aguanté y me fui. Hice amigos en el CEA, me hice novia de un chico en esa época, se llama Roy, y me quedaba con él porque allá podía comer, desayunar, cenar, me sentía en casa, me sentía contenta, sus papás se portaban muy lindos conmigo”, dijo.

La conductora recordó que la reacción de Lupita fue de amenazarla y decirles a sus padres que se fue a vivir a casa del novio, ya que ella era responsable de lo que le pasara y, aunque Luz Elena aceptó que tenía razón en esa parte, ella no se sentía bien estando al mando de Lupita.

“Se enojó mucho conmigo (Lupita Jones). Yo estaba aquí (en la CDMX) porque iba a ir a un concurso internacional por haber ganado el tercer lugar… pasa esto y pues de repente me dijo un día: ‘No, pues crees, ya no puedes ir al concurso, ya no hay’. Ya no tuve oportunidad de ir y mandó a otra chica a ese concurso”, agregó.

La jalisciense aseguró que después de ahí, Lupita Jones jamás le dirigió la palabra, ni aún cuando se la encontraba en los pasillos de Televisa o se la topa de frente en algún evento, sino hasta 10 años después que le dijo “hola” en uno de los tantos eventos a los que ha asistido.

Comentó que es bueno que sus colegas hablen y cuenten su experiencia, ya que ella siempre supo que algún día la situación “iba a reventar” y se sabría todo lo que sucedía detrás de ese certamen el cual le ha dejado daños sicológicos a muchas de las participantes al no poder superar lo vivido.