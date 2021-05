Lupita Jones prohíbe a Andrea Meza dar entrevistas a Televisa o Tv Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita Jones vuelve a causar polémica, luego de darse a conocer que le prohibió a Andrea Meza dar entrevistas a Televisa o Tv Azteca.

A pesar de que la joven es la actual representante de México en el certamen Miss Universo, que se llevará a cabo el próximo 16 de mayo, la directora de Mexicana Universal no ha cambiado su actitud luego del escándalo que protagonizó hace meses.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El periodista Gabriel Cuevas fue quien dio a conocer que el único medio que ha podido charlar con la originaria de Chihuahua es Telemundo.

Ahorita, por ejemplo, los únicos que han podido entrevistar a Andrea Meza son Telemundo, porque no ha podido hablar ni con Televisa, ni con TV Azteca ni con Imagen”, dijo en el programa “Fórmula Espectacular”.

La comunicadora Flor Rubio opinó que Lupita Jones tiene una pésima actitud con los medios de comunicación, y que está perdiendo el hilo de lo que realmente importa en estas situaciones.

“El enojo de Lupita Jones también es con Andrea Meza porque a Lupita se le olvida que cuando se gana un concurso, uno va a representar a un país, no a una empresa. Cuando vas a Miss Universo representas a México, no a Grupo Imagen, TV Azteca o Televisa.”, comentó Flor.

“Creo que ha puesto muchas trabas para que personas de otras televisoras se le acerquen a Andrea (…) está perdiendo de vista que va a representando a un país y que el domingo todos somos México, más allá de los problemas que tenga Lupita Jones con las diferentes empresas con las que ha trabajado”, declaró.

EL ESCÁNDALO DE LUPITA JONES Y SOFÍA ARAGÓN

Las tensiones son palpables en Mexicana Universal desde que Sofía Aragón, anterior representante de México, acusó a Lupita Jones de no apoyarla económicamente para su preparación para Miss Universo 2019.

La joven aseguró que la reina de belleza no le dio dinero para comida o gastos médicos, y tuvo que pedir la ayuda de sus familiares, pues ella padece endometriosis y requiere visitas recurrentes al ginecólogo.

“Le decía a Lupita, ‘por favor necesito ir al doctor, no tengo con qué’, y me dice, ‘Sorry, no hay’”.

Detalló que, tras Miss Unvierso 2019, donde quedó en segundo lugar, aceptó un trabajo en Azteca para mejorar su situación económica, sin embargo, Lupita no estuvo de acuerdo y la bloqueó de sus redes sociales.

La actual candidata a la gobernatura de Baja California despotricó contra Aragón, tachándola de mentirosa y malagradecida, hasta el punto de prohibirle hablar con su sucesora, Andrea Meza.

“El dinero para poder darles los premios o lo que se necesite, sale de la comercialización del evento. Azteca no nos dio nada. Azteca comercializó. Ellos comercializan el evento, o no comercialicé nada y no me dieron un centavo para apoyarla en el proceso”.

Las cosas empeoraron para Lupita cuando se publicó un live en Instagram en el que amenazó a las futuras participantes de Mexicana Universal de no hablar, pues “sé de qué pie cojean todas”.