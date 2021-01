Sofía Aragón es hospitalizada por endometriosis; culpan a Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dos meses de su acalorado enfrentamiento a Lupita Jones, Sofía Aragón volvió a sacudir las redes sociales al revelar que está hospitalizada.

La ex reina de belleza dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde detalló que está internada por una recaída en su padecimiento de endometriosis.

En sus historias de Instagram, la joven publicó una foto de ella misma en una cama de hospital y aseguró que pronto hará un video para detallar más sobre esta enfermedad crónica.

La endometriosis otra vez haciendo de las suyas. Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad pronto haré un video para platicarles mi experiencia y qué tratamiento he seguido", detalló.

Algunos internautas recordaron que, en noviembre de 2020, la joven dio a conocer que padece de endometriosis, sin embargo, tuvo que dejar el tratamiento debido a que Lupita Jones no le pagó nada de lo invertido durante su preparación para Miss Universo 2019.

"Yo tengo endometriosis, un problema ginecológico, y tenía que ir a citas constantemente. Durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez. Le decía a Lupita: 'Por favor, necesito ir al doctor', y me contestaba, 'sorry, no hay' (dinero)", contó en un video de Instagram.