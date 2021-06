Lupillo Rivera le envía contundente mensaje a su hermano Juan

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras estar “enemistados” por varios meses, Lupillo Rivera habló sobre la relación que tiene con su hermano Juan y le envió un mensaje contundente, dejándole claro que lo ama.

En una conferencia de prensa que el “Toro del Corrido” dio el pasado fin de semana, reconoció que sí tiene problemas con su hermano Juan Rivera, pero no hablará mal de él porque es su hermano y lo quiere como tal.

Han dicho muchas cosas de mí. Mi carnal, Juan, ha dicho muchas cosas de mí y yo simplemente le digo a él que lo amo. Si eso le funciona a él, pues que bueno, que le funcione. Yo nomás le pido a Dios que me lo bendiga, que me lo cuide, que lo proteja en el camino. Es todo lo que puedo decir”, dijo.

El intérprete destacó que no puede hablar cosas negativas de ningún familiar, así sea que estos lo ataquen como lo ha estado haciendo su hermano menor en varios medios de comunicación.



¿POR QUÉ SE PELEARON LUPILLO Y JUAN?

De acuerdo a la entrevista que otorgó Juan Rivera al programa “De Primera Mano”, los problemas con su hermano iniciaron por Belinda, a pesar de que éste ya no tenían ninguna relación con la ojiverde.

“Era cuando estábamos haciendo gira del campo, salió lo de Christian Nodal que andaba con Belinda, y luego, mi carnal quería dejar de hacer entrevistas y yo le dije: ‘Carnal, nosotros tenemos un compromiso, tenemos que dar las entrevistas, tenemos que dar la cara. Si tu has cometido el error con esta mujer (Belinda), ese es rollo tuyo, yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal’”, relató Juan.

En ese entonces, Juan trabajaba con Lupillo y era el que se encargaba de representarlo ante los medios y los patrocinadores, quienes ya le habían pagado por adelantado a Lupillo para que ofreciera las ruedas de prensa, pero él no quería para no contestar preguntas sobre Belinda y Nodal.

Juan Rivera destacó que Lupillo le ha hecho muchas humillaciones y ya no está dispuesto a aguantarlo.

Subrayó que la auditoría que sus sobrinos ordenaron hacer en los negocios que su hermana Rosie y él han manejado desde la muerte de Jenni, más el pleito con Lupillo, fue la gota que derramó el vaso y se alejaría de todo y de todos.