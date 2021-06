Juan Rivera culpa a Belinda del pleito que tiene con Lupillo Rivera

LOS ÁNGELES, California.- Juan Rivera reveló que Belinda fue la causante del pleito que desde enero tiene con su hermano Lupillo Rivera, con quien trabajó durante dos años como representante y hoy no se pueden ver ni en pintura.

La semana pasada, Juan Rivera declaró a “De Primera Mano” que estaba harto de las humillaciones que la había venido haciendo su hermano durante mucho tiempo y ya no estaba dispuesto a soportarlo.

En esa ocasión dijo que la auditoría que sus sobrinos ordenaron hacer en los negocios que su hermana Rosie y él han manejado desde la muerte de Jenni, y el pleito con Lupillo, fue la gota que derramó el vaso y se alejaría de todo y de todos.

Pero el martes pasado, Juan habló de su hermano Lupillo en el programa de Elisa Beristain y Javier Ceriani, y reveló uno de los tantos motivos que iniciaron los problemas entre ambos.

Juan Rivera se presentó en “Chisme No Like” y aseguró que la relación que Lupillo tuvo con Belinda fue un tema de discusión entre ambos, lo que inició un pleito que parece interminable.

Era cuando estábamos haciendo gira del campo, salió lo de Christian Nodal que andaba con Belinda, y luego, mi carnal quería dejar de hacer entrevistas y yo le dije: Carnal, nosotros tenemos un compromiso, tenemos que dar las entrevistas, tenemos que dar la cara. Si tu has cometido el error con esta mujer (Belinda), ese es rollo tuyo, yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal”, relató Juan.