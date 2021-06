Rosie Rivera asegura que los medios quieren destruir a su familia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo que está viviendo después de que su sobrina Chiquis Rivera revelara que le realizaría una auditoría para la rendición de cuentas de la fortuna que les heredó su mamá, Rosie Rivera asegura que los medios quieren acabar con la failia Rivera.

En un video que la hermana de Jenni Rivera publicó en sus redes sociales, pide a los medios de comunicación que no le pidan entrevistas porque no las dará, ya que asegura que sólo quieren destruir a su familia y no la quieren.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Voy a terminar la gira de mi libro temprano, la de el lado en español. Por eso, le voy a pedir a los medios, desde ahorita la respuesta es: ¡No! Por favor, no me vayan a ver al aeropuerto y les voy a pedir, con toda la gentileza, que por favor no lleguen al aeropuerto, no lleguen a mi casa, no lleguen a la Iglesia”, dijo.

La estrella de “Rica, Famosa, Latina” destacó que uno de los motivos es porque padece de ataques de ansiedad, ya que siente que los medios la abordan sólo para atacarla.

“Cuando es en un lugar público donde soy sorprendida por cuatro o cinco personas que se hacen valientes cuando están en grupo, sí me empieza a dar ansiedad”, agregó.

La mujer, de 39 años de edad, indicó que la ansiedad no se hace presente cuando otorga una entrevista a "periodistas serios", que están en un set de televisión y que no le hagan cuestionamientos malintencionados.

Rosie Rivera pide que la dejen en paz.



NO QUIERE ENTREVISTAS CUANDO ESTÁ CON SU FAMILIA

Rosie Rivera dejó claro que la decisión que está tomando es porque, según a su parecer, los medios no la quieren y sólo buscar destruir a su familia con el objetivo de obtener buenos niveles de audiencia en sus programas de chismes.

“A mí, la auditoría, no es la que me molesta. Lo que molesta, es que los medios quieren seguir dividiendo a una familia. Quieren seguir agregando drama o chisme. Quieren seguir, incluso, a veces, inventar cosas. Quieren destruir. Los medios no quieren a Chiquis. Los medios no quieren a Rosie. Los medios no odian a chiquis ni a Rosie. Esto se trata de dinero. Esto se trata de rating”, apuntó.

La hermana de Lupillo comentó que aunque no le guste, tiene que aceptar que la familia es igual de amada que odiada y que esa situación crea morbo en los medios de comunicación y es lo que “vende”.



Declaraciones a partir del minuto 01:20