Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera no mantiene a sus hijos

LOS ÁNGELES, California.- Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, aseguró que el cantante no mantiene a sus hijos desde que se divorciaron, en 2019, y la tiene muy decepcionada.

Tras la salida de la audiencia que tuvo la empresaria con su exsocia, Daisy Cabral, por una demanda de incumplimiento de contrato, Mayeli Alonso habló del padre de sus hijos, con quien estuvo casada por 13 años, publicó “Ventaneando”.

Destacó que Lupillo era un padre desobligado por no pasarle pensión alimenticia para sus hijos menores de edad y que sólo le paga las clases de beisbol a su hijo menor.

Desde que me divorcié, antes de que me divorciara, no me apoyaba ni un dólar, ni nada, todos los gastos de mi casa, todos los gastos de mis hijos, las escuelas, vacaciones, seguros de salud, visitas al doctor; creo que él nada más les paga sus clases de béisbol a mi hijo”, dijo.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se casaron en 2006 y a principios de 2019 se divorciaron, y desde entonces, su vida ha estado llena de escándalos y pleitos, mismos que al parecer, son el cuento de nunca acabar, a pesar de que ambos han hecho su vida amorosa con otras personas.



¿QUIÉN ES DAISY CABRAL?

Mayeli Alonso y Daisy Cabral se habrían conocido en 2017, gracias a la primera esposa de Lupillo Rivera, cuando aún Mayeli y “El Toro del Corrido” eran esposos, según reveló Cabral en una entrevista a “Ventaneando” realizada en junio de 2020.

La examiga de Mayeli platicó que contactó a la empresaria para ofrecerle unos productos para bajar de peso, ya que se enteró que sufría humillaciones por su sobrepeso, por lo que a Alonso le habría interesado y decidieron distribuir la mercancía juntas.

Pero en 2018, Mayeli Alonso fue demandada por Daisy Cabrera, ya que la entonces esposa de Lupillo empezó a difamar los productos como “venganza” por no querer renovar el contrato y desaparecer la sociedad con ella.

“Desafortunadamente cuando yo tomé esa decisión de no renovar el contrato, es cuando cambió todo. Ella ya difamaba a los productos. Al final del día eran como 1.7 millones (de dólares) lo que le pagué”, externó.

A la demanda de incumplimiento de contrato también se sumaría la difamación por desacreditar los productos que, incluso, Mayeli y Lupillo habrían consumido y promocionado públicamente, y por decir que Daisy fue contratada como empleada por Alonso, en vez de socia y dueña del negocio.

La situación habría empeorado cuando Lupillo Rivera habría declarado a favor de Daisy Cabrera durante el juicio por la demanda contra la madre de sus hijos, por lo que la estrella de “Rica, Famosa, Latina” y amiga de Elisa Beristain se dijo traicionada.

“Yo por Lupillo me he sentido traicionada desde hace mucho tiempo, entonces ahorita no cambia mi sentimiento”, comentó recientemente al medio antes mencionado.



EL TATUAJE DE MAYELI QUE SE HABRÍA BORRADO LUPILLO

Tras la polémica que causó el tatuaje que se hizo Lupillo Rivera de Belinda en su brazo y después se lo “borrara” tatuándose una mancha negra encima, Mayeli Alonso destacó que su exmarido es un indeciso, ya que también se borró un tatuaje que se hizo de ella.

“Sí se tatuó, fíjate, algo de mí y también se lo borró. Es que él es así, es muy indeciso”, finalizó.

En mayo de 2020, Lupillo Rivera fue citado a declarar a la corte, por la demanda que Daisy Cabral le puso Mayeli Alonso y al cuestionarle los motivos de su divorcio con la empresaria, Lupillo habría dicho que había sido por infidelidad.

Tales revelaciones causaron una ola de especulaciones en las redes y los medios de comunicación, ya que se decía que Mayeli habría sido la infiel y no el artista, y aunque la chihuahuense lo desmintió, tampoco quiso explicar con detalle lo que realmente sucedió entre ellos.