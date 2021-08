Luisito Comunica habló sobre el misterioso duende que parpadea en su video 

MÉXICO.- Luisito Comunica está de viaje por Venezuela y sus historias de Instagram están llenas de pequeños fragmentos de los lugares que visita y la comida que prueba por primera vez. Y aunque el youtuber es famoso por sus viajes y descubrimientos, hoy un video de él se hizo viral por una razón un tanto tenebrosa.

Y es que el joven publicó en su cuenta de Youtube un vídeo titulado “Los audífonos de $15 que cargan tu teléfono”, y aunque fue algo que impresionó a varios de sus seguidores, hubo quienes detectaron algo extraño en una de las tomas, se trata de la figura de un duende que tiene en su habitación.

Mientras Luisito Comunica hablaba animado sobre este increíble aparato electrónico de bajo precio, la figura del duende parpadeó y varios de sus suscriptores comentaron sobre eso en el video, lo que provocó la impresión del influencer.

Debido a la polémica que esto ocasionó en redes y a los miles de comentarios que recibió, el famoso youtuber confirmó en su cuenta de Instagram que el objeto sí había cerrado los ojos y pidió ayuda a sus seguidores para saber qué hacer en estas situaciones. Incluso subió varias instastories donde comentó “No sé si llevar un exorcista a mi casa a hacer una magia. ¿Saben de qué estoy hablando?”, expresó Luis Arturo.

Yo estaba feliz hablando de unos audífonos y un duende parpadea, no hay más. (…) Es claro que el duende cierra el ojo, esa dramatización de la música, eso se hizo después, no era parte del video original. Pero qué miedo, ya no sé si puedo dormir tranquilo en la noche”, narró el youtuber.