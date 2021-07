Luisito Comunica: La unión europea le impide la entrada

Ciudad de México.- Luisito Comunica es reconocido por compartir la experiencia de sus viajes alrededor del mundo; sin embargo, en esta ocasión tuvo un contratiempo que le impidió seguir con su destino.

El youtuber contó a través de sus historias de Instagram que mientras hacía una escala en el aeropuerto de Estambul, Turquía, le impidieron seguir con su viaje debido a que su padre está vacunado con el inmunizante Sinovac.

Mi papá tiene la vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa; no la aceptan, Sinovac. Entonces sepan que no sirve para viajar, literal nos rebotaron. Nos dijeron no pueden ir a Europa. Bueno irónicamente estamos en Europa, pero nos referimos a la Unión Europea. Nos quedaremos en Turquía. Ése no es el problema, sepan que si ustedes se pusieron Sinovac no pueden viajar. No sirven