Luis Coronal lanza de la mano con Sony Music 'Dios no se equivoca'

Tijuana, BC.- Pareciera que a Luis Coronel, el paso de un pirul por su cuerpo, literal, cual limpia, le ha resultado, pues al fin terminó la relación tóxica que tenía con su anterior manager y ahora Sony Music le abre las puertas lanzar “Dios no se equivoca”.

Con nuevas expectativas, y más ganas, pues si pensó en el retiro al verse en una burbuja sin poder reventarla, Coronel, quiere emprender nuevos caminos, donde ahora pueda lograr hacer esos duetos con sus colegas que se vieron truncados.

La razón por la que no me han visto colaborar con varios artistas viene siendo porque el managment anterior no le gustaba, pedían o exigían más que en algún momento los mismos artistas.

“Una cosa es hablar entre colegas y otra cuando se involucra el equipo que empieza a pedir porcentajes ya se complica para un artista”, sostuvo.

Revolución del regional mexicano

En entrevista vía Zoom, el ex juez de La Academia Kids, dijo que la revolución que tiene actualmente el regional le gusta, pero no se vería haciendo corridos tumbados, no que no le gusten, siente que no es su estilo.

“Las fusiones son importantes, pero me gustan más como El Yaki, El Mimoso, El Flaco o el Recodo, siento que ellos son iconos de la música con quien me gustaría tener una colaboración”, puntualizó.

Considera ser un alma vieja, pues se inclina más por la vieja escuela y los grandes iconos como Vicente Fernández entre otros.

Coronel en esta nueva etapa, luego del cambio de mánager, dice estar más al acecho, de creer más en su talento, de preguntar hasta que no le quede duda, algo que quizá antes a su corta edad no le hacía ver esos detalles.

Sobre su nuevo disco, adelantó que llegará en febrero de 2022, en tanto cada 15 de mes estará lanzando un nuevo sencillo para que sus seguidores se vayan involucrando en el álbum.