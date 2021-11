Los mejores memes de Mariah Carey y Reik por el inicio de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- El presente lunes comenzó el penúltimo mes del año, lo que marcó el inicio de nuevas experiencias y vivencias para muchos, mientras que para otras personas marca la llegada de su temporada favorita.

La cercanía a Navidad emocionó a varios usuarios de redes sociales que conmemoraron el mes de noviembre con las canciones de Mariah Carey y su gran éxito navideño "All I Want for Christmas is You", y también recordaron a la agrupación mexicana de Reik por su nostálgico tema de "Noviembre sin ti", por lo que los memes no se hicieron esperar ante la referencias musicales de los artistas.

El clásico villancico de la famosa se volvió tendencia en Twitter durante las primeras horas del primero del mes, incluso Carey se unió a ellos al darle la bienvenida a la navidad con un divertido TikTok donde aparece entre tres calabazas de Halloween talladas con la frase "It's not time" (aún no es el momento).

Pero la cantante aparece con un vestido rojo brillante y un bastón de dulce para aplastar a la calabaza y formar la nueva frase de "It's time" (es el momento), para dar por oficial el inicio de la festividad.

"All I Want for Christmas is You" se estrenó en 1994 como parte de un álbum navideño, y de acuerdo con la disquera, Mariah solo tardó 15 minutos en crear esta canción que actualmente cuenta con más de 900 millones de reproducciones en Spotify y es reconocida por formar parte de las celebraciones de esta temporada.

Y de acuerdo a varios sitios de celebridades, como Celebrity Neth Worth, que publica las estimaciones financieras de distintos artistas, la intérprete estadounidense recibe entre 600 mil y un millón de dólares durante estas fechas por los derechos de autor, sin contar las distintas versiones del tema y los acuerdos publicitarios que se hayan firmado.

Por su parte, "Noviembre sin ti" marcó a toda una generación en el 2005 cuando Reik lanzó este sencillo en su primer álbum homónimo en dicho año. Siendo la canción más reproducida durante este mes de la agrupación, y es que su letra de una triste relación que termina en el penúltimo mes del año logró conmover al público.

De momento, el video oficial que se lanzó en 2009 cuenta con más de 204 millones de reproducciones y en Spotify con más de 112 millones, aunque no es uno de los sencillos más reproducidos de Reik, pero sí el más recordado por la nostalgia y anhelo que refleja en noviembre.

El tema escrito por Abelardo y Gustavo Vázquez logró obtener la certificación de tres discos platinos y un disco de oro, incluso hace unas semanas el vocalista interpretó el tema en La Voz Senior Colombia junto a Maía, lo que ocasionó que se volviera tendencia en redes sociales.