Los Horóscopos de Durango se separan: Marisol Terrazas se lanza como solista

MÉXICO.- Si bien Los Horóscopos de Durango se formó en 1975, la agrupación llegó a su auge cuando las hermanas Marisol y Virginia Terrazas se integraron. Luego de más de 20 años juntas, anunciaron su separación este 8 de noviembre por medio de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Como en cada libro, nuestras vidas también tienen capítulos y un final. Por lo pronto este capítulo lo terminamos juntas, para entrar a otro donde seguiremos compartiendo con ustedes nuestras aventuras. Los tenemos en el corazón por siempre”, se lee en el comunicado firmado por la banda.

En los últimos meses han corrido rumores sobre una disputa entre las hermanas. Sin embargo, el comunicado expresa que la razón de la separación tiene que ver con terminar una etapa en la vida de ambas, aunque no aclaran más sobre el tema.

Al final del texto, buscan dejar claro que dicha enemistad no existe y que esa no es la causa de su separación. “De antemano, les aclaramos que NO estamos peleadas y que seguimos apoyándonos mutuamente. Se cumplirán los eventos que quedan pendientes”, concluyeron.

Marisol será solista

Aunque en esta publicación no lo especifica, se sabe que Marisol seguirá en la industria musical, esta vez como solista y que su hermana Vicky se retira para dedicarse a la maternidad, pues su pequeño hijo, Omar Armando, nació hace tres meses.

Por su parte, Marisol anunció por medio de sus redes sociales que iniciará su carrera en solitario y aclaró que tiene todo el apoyo de su familia. “Buenas tardes, pronto les doy más detalles por el momento les adelanto esto. Y por supuesto que tengo el apoyo de Vicky y mi padre. Con favor de Dios todo de frente y espero seguir contando con su apoyo Gracias”, escribió junto al video promocional de esta nueva etapa en su carrera.

Los fans de la banda manifestaron su tristeza por la separación, pero dejaron claro que apoyan a las hermanas en sus nuevos proyectos. También agradecieron por todos los años dedicados a su carrera musical. "Felicidades , mi güera, éxito en todo", "Qué triste ya no se me hizo conocerlas, suerte en este nuevo proyecto", "Lista para apoyarte" y Suerte a las dos" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Marisol.