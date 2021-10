Los Backstreet Boys rinden homenaje a Spice Girls durante concierto

ESTADOS UNIDOS.- Para aquellos que aún no encuentran el disfraz perfecto para este Halloween, los Backstreet Boys quisieron darle algunas ideas a sus seguidores al publicar una fotografía donde se vistieron exactamente igual que las Spice Girls en 2018, donde cada uno de los integrantes se disfrazó de la famosa agrupación inglesa con todo lo necesario, incluyendo maquillaje, uñas postizas y tacones, lo que provocó todo tipo de comentarios por el divertido y lindo homenaje.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la boyband recordó aquel concierto donde quisieron lucir como una de las chicas que interpretan "Wannabe". Por su parte, Nick Carter se vistió como Emma Bunton; AJ McLean como Mel B; Kevin Richardson como Victoria Beckham; Howie Dorough como Geri Halliwell y Brian Littrell como Mel C.

Esta divertida imagen fue tomada en 2018 cuando los Backstreet Boys se presentaron en un concierto en un crucero en medio del Mar Caribe, donde también aprovecharon su vestimenta para interpretar algunos de los éxitos de las Spice Girls como su icónico tema "Wannabe", y "Say You'll Be There", lo que fue aplaudido por el público, además de provocar las risas.

Cabe recordar que los intérpretes de "I Want it That Way" organizan una serie de presentación a bordo de cruceros que se dirigen a las islas Turks and Caicos del Caribe, donde pasan una semana navegando junto a sus fans, sin embargo debido a la pandemia por Covid-19 tuvieron que pausar estos conciertos, y de momento estan regresando a sus actividades cotidianas, por lo que es posible que vuelvan a aparecer en los cruceros.

Y sobre su publicación para inspirar a sus seguidores en sus posibles disfraces de Halloween, los usuarios se sorprendieron al ver lucían exactamente igual que las Spice Girls, incluso hubo quienes expresaron que podían hacerse pasar por ellas y nadie notaria la diferencia.

"Es increíble el hecho de que Kevin puede lucir más como Victora que ella misma", "Los Spice Boys", "Ya vimos a los Spice Boys pero ahora seguimos esperando por las Backstreet chicas", fueron tan solo algunas de las expresiones.

Ante este divertido momento que ocurrió hace poco más de tres años, la banda de chicas inglases decidieron repostear la imagen y compartieron un mensaje de agradecimiento para el boyband por el apoyo y homenaje, asegurando que se ven igual de maravillolsas que ellas.