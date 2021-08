"Lo único 'fake' son mis boobies": así responde Chiquis Rivera a críticas por su éxito

MÉXICO.- Chiquis Rivera acaba de dar otro paso en su carrera musical con el lanzamiento de “Mi problema” en Youtube, el cual la ha mantenido en las tendencias de la plataforma hasta el día de hoy.

Su versión del éxito de Marisela reúne hasta el momento 212,224 vistas y cerca de 2000 comentarios, una cifra impresionante considerando que la intérprete estrenó su tema hace apenas dos días.

Sin embargo, hay quienes ponen en duda el éxito y el profesionalismo de la cantante, ya que la han acusado de obtener este logro por medio de inflar las vistas en su video con reproducciones falsas.

A través de su cuenta en Twitter, la hija de Jenni Rivera respondió por fin a los rumores de que su número de seguidores y sus vistas en YouTube no son del todo auténticos:

“Mis seguidores en las redes sociales, mis views en YouTube, los premios que me he ganado... todo ha sido orgánico, gracias a Dios. Aquí lo único ‘fake’ son mis boobies y unos cuantos retoques, pero eso no le hace daño a nadie”