Chiquis Rivera está de estreno con nuevo tema 'Mi problema'

Tijuana, BC.- Chiquis Rivera lanza este viernes el tema “Mi problema”, tema que fuera éxito en 1985 en la voz de Marisela y que lo presenta con el sonido de banda sinaloense.

En esta nueva versión, la hija de Jenni Rivera, transmite la fuerza que la caracteriza, al interpretar un tema que ha dicho es de sus preferidos desde la infancia.

Les presento con mucha emoción la portada oficial de mi nuevo sencillo, “MI PROBLEMA” que lanzó este 27 de agosto, ósea el viernes!!!! O M G!! I can’t wait for you guys to hear it”, escribió en su cuenta de Instagram. La rola es el inicio de una nueva etapa en la carrera de Chiquis, pues es el primer sencillo de su próxima producción discográfica, la cual estará disponible el próximo año.