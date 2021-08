Marisela del escenario a su exesposo y lo acusa de maltrato; el hombre se defiende y la señala de agresora

CIUDAD DE MÉXICO.- Marisela anunció a sus fans que había terminado la relación con su esposo “Shuki”, con quien llevaba más de una década de relación y lo acuso de haberla tratado mal, por tal motivo lo corrió de su último concierto.

El fin de semana pasado, Marisela presentó uno de sus conciertos en Anaheim, California, de su nueva gira “Vámonos”, donde antes de empezar le pidió a “Shuki” que se saliera del lugar, ya que no estaban juntos y no tenía nada que hacer ahí.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ya no tiene que estar aquí. ¿Verdad que no? Shuki y yo, ya no estamos juntos, ya no somos la pareja, no tiene que estar parado en mi escenario. ¿Verdad que no? Perdón, mi corazón. Lo siento”, dijo Marisela a su público.

Luego de que los seguidores de “La Dama de Hierro” gritaran “¡Fuera, fuera!”, el hombre tuvo que salir del lugar, probablemente avergonzado por la situación, ya que, además, la cantante aseguró que le había quitado sus diamantes y pulseras, y no cantaría hasta que se retirara definitivamente del sitio.



Marisela confesó que aún ama a su esposo, pero se acabó

Tras la humillación que hizo pasar a su exesposo frente a su público al sacarlo de uno de sus conciertos, Marisela explicó a los presentes que aún amaba a Shuki, pero ya no podría soportar más sus malos tratos.

“Lo amo. Un aplauso para Shuki. Esperemos que esta sea la última vez que lo veamos en el escenario. Lo amo, pero lo odio, ¿saben cómo es eso? Les voy a decir algo: Yo y mi esposo hemos tenido una relación rara porque él es una estrella en su mundo y yo lo admiro por su mundo, pero cuando él no trata a una mujer bien y se porta mal con su mujer, él no es para mí”, externó.

La intérprete de “Sin Él” subrayó que aunque se tratara del hombre más famoso del mundo no le interesa si éste la trata mal.



Shuki se defiende de Marisela

En una entrevista que Shuki le otorgó al programa de “De Primera Mano”, el aún marido de Marisela aseguró que no era verdad, ya que siempre la trató como una reina, mientras lloraba frente a la audiencia del programa de espectáculos.

“Yo la trato como una reina, la trato bellísimo. La amo, pero ella está enojada por los diamantes. Ahorita estoy muy ofendido. Durante ocho años me ha tratado mal, todo el tiempo me trata mal. SI quiere estar conmigo que se quede, si no quiere, que me deje ir”, declaró el hombre a Mónica Noguera.

En enero de 2013, Shuki y Marisela se casaron en Las Vegas, después de ocho años de un tormentoso noviazgo, y en una entrevista que la cantante de baladas otorgó a TvNotas, aseguró que ambos estabas ebrios cuando se dieron el “sí, acepto” y no recordaba muchos detalles de aquel día.

Marisela platicó que, incluso, habían estado separados por tres meses y un día Shuki le llamó por teléfono y la convenció para que viajara hacia Las Vegas, donde en esos momentos se encontraba y le preguntó que si quería casarse con él.

Esa mismo día Marisela abordó su jet privado y viajó a Las Vegas para casarse con Shuki y celebrar el amor que en ese momento se tenían.

¡El esposo de #Marisela se defiende en vivo tras haber sido corrido por ella en pleno concierto! Rompió en llanto y declaró que él es maltratado por ella#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/gYL3lkBein — De Primera Mano (@deprimeramano) August 24, 2021

Imágenes a partir del minuto 00:55