Livia Brito pone condiciones a los paparazzi para tomarle fotografías

Ciudad de México.- Livia Brito declaró que la denuncia que interpuso contra una revista supuestamente por lucrar con su imagen fue malinterpretada.

La actriz, quien desfiló por la alfombra roja de los premios Eliot Awards, dijo que los medios sí pueden publicar imágenes de ella siempre y cuando cumplan algunas condiciones.

Brito reapareció públicamente luego de la demana que interpuso contra una publicación por el presunto lucro que hacen con su imagen, violando su privacidad.

Me tienen que obviamente, como es un evento así, y es un evento donde yo estoy viniendo por propia voluntad y sé que ustedes van a estar aquí, lógicamente estoy dando las entrevistas, y hay permiso de ambas partes, cuando me toman fotografías sin mi permiso, sin mi autorización, no se presentan, están escondidos y toman las fotos, ahí sí hay un problema, pero eso ya, precisamente como tú dices, ahí está el abogado, lo está checando […] y pronto se va a ver y se va a decidir. Por ahí me dijeron que Gabriel Soto ya ganó la demanda, entonces ahí vamos”, dijo la actriz.