Laura G responde a las críticas que recibió en redes sociales

MÉXICO.- Luego de una participación que muchos consideraron como “escandalosa”, Laura G fue víctima de varias críticas por parte de los televidentes del reality “¡Quiero Cantar!”, pues la participante interrumpió su interpretación para romper en llanto.

Ante esto, los usuarios de redes sociales se encargaron de criticar al programa y señalar a los jueces por mostrar un 'evidente favoritismo' hacia la conductora que logró tener una segunda oportunidad, mientras que a otros concursantes se les negó cuando lloraron en su participación.

Además de atacarla por no tener una buena voz, hubo internautas que aprovecharon la oportunidad para recordarle su pasado, en especial el evento recordado como “el cabañazo”, cuando hace 10 años se vio involucrada en un escándalo tras visitar una cabaña con su entonces jefe, Carlos Loret de Mola.

Laura G decidió romper el silencio y responder a todos los “haters” que la estaban juzgando en redes sociales, por lo que colgó varias historias en Instagram para poner un alto a las críticas, no sin antes destacar que estas no le incomodaban.

La conductora recalcó que no le molestaba que hablaran de su pasado, “no me duele, ya pasó, soy una persona que vive el presente”, expresó la integrante del reality de canto.

Si para ustedes recordarme eso piensan que me van a hacer daño están muy equivocados porque, cosa que vivo, cosa que me destruye, la sano, la proceso. Tengo la habilidad y personas que me ayudan para cerrarlo y avanzar”, agregó Laura G.

Incluso habló sobre su criticada participación cuando cantó el tema de “Vida de Rico” de Camilo, cuando rompió en llanto, “Chavos, yo sé que no canto. No quiero cantar, no quiero hacer un auditorio. Si hubiera sido mi sueño lo hubiera sido desde chiquita y me hubiera preparado”, dijo la comunicadora.