Laura Flores habla sobre su estado de salud tras dar positivo a Covid-19

MÉXICO.- Laura Flores se sumó a los participantes de "MasterChef Celebrity" que dieron positivo al virus de Covid, tal como Rebecca de Alba, Paty Navidad y el chef José Ramón. Y aunque poco se ha conocido de cada famoso, ahora la actriz mexicana decidió compartir con sus seguidores su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, Flores publicó un vídeo en el que confirma su contagio de Covid-19 y habló sobre los síntomas que ha presentado durante estos últimos días. Además de agradecer a todas las personas que están pendientes de su situación y que le mandan buenos deseos. “Las quiero, los quiero y este vídeo es para decirles cómo estoy”.

La actriz confesó que en ocasiones presenta mareos, pero se está oxigenando, no ha presentado altas temperaturas y comenta que perdió un poco el sentido del gusto, “Percibo muy poquito el sabor de la comida, realmente, pero el olor para nada. No tengo capacidad de olfato, pero estoy bien, tomando en cuenta que hay gente que está hospitalizada”, dice en el vídeo.

Laura Flores comentó anteriormente que tuvo que someterse a cuatro pruebas para detectar y confirmar que se trataba de Covid-19, aunque en todas las ocasiones el resultado arrojó negativo. Hasta que comenzó a presentar síntomas y en su última prueba salio positiva.

La cantante recalcó en varias veces que su estado de salud no ha empeorado debido a que cumple con el esquema completo de vacunación contra el virus de Covid-19, por lo que cree que la ayuda a defenderse “bastante bien” durante su enfermedad.

No dejen de vacunarse, por favor hágalo. Ya dejen de dudar que si la vacuna, que si esto es un invento, que si nos quieren meter un chip para controlarnos, no sé. Por favor no jueguen con su salud, es nuestra vida la que esta de por medio”, expresa Laura Flores.