La primera actriz Gina Romand anuncia que fue despojada de su teatro por una empleada

La actriz Gina Romand alertó a sus seguidores al aparecer en redes sociales anunciando que fue victima de un robo.

A través de las redes sociales, Gabriel Valera compartió el video donde aparece su madre con el siguiente mensaje: “El testimonio de una mujer de 84 años despojada de su patrimonio por Patricia Luna Meneses. ¿Es esto justo?”.

Por su parte, Romand agradece en el clip el apoyo de los medios de comunicación por darle difusión a su caso mientras dice afligida: “He sido despojada de lo que me pertenece”.

Ante la pregunta de estrellas como Maribel Guardia y Lucía Méndez sobre lo que sucedía con Gina, Gabriel explicó: “la ex secretaria de mi padre quiere despojarla de su teatro”.

Durante su presencia en el programa Ventaneando, Varela también contó: “Esta señora durante 26 años fue secretaria de mi papá (Salvador Valera), fue la persona en quien confiábamos toda la familia, la persona que lo ayudaba en todas sus cuestiones administrativas”.

Y detalló: “Esta señora abusó tremendamente de mi papá, cuando ocurre la muerte de mi papá, ella nos pide dinero para remodelar el teatro, de repente un día se acerca con nosotros, en pleno duelo de mi papá. Cuando mi papá muere, a los 5 días a mi madre le da un infarto cerebral […] a los 15 días le da un infarto al miocardio […] Habíamos confiado en que ella iba dar un finiquito a ese teatro, supuestamente ella dijo que nos estaban pidiendo invertirle una cantidad de dinero que no era rentable, entonces dijimos ‘si están en esa posición vamos a hablar con ellos para darles el finiquito’”.

Sin embargo, la situación no paró ahí. “Nunca hizo nada, nos estuvimos esperando a ver qué pasaba, viene la pandemia, según ella, el sindicato iba a operar el teatro, que sabemos que eso es imposible, pero de repente, pues hace una semana, recibo una llamada telefónica de un productor de teatro, donde me dice, acabo de recibir un mail, a las 3:40 de la mañana […] copiaba a todos los productores de teatro, diciendo que estaba muy indignada que no se le tomaba en cuenta para las juntas de productores, que ella era productora y dueña del Teatro República, entonces mi mamá la verdad estuvo muy lastimada”.

Finalmente, Gabriel Valera confirmó que las intenciones de la señora Luna Meneses es despojar a Gina Romand del teatro que le dejó su esposo, e incluso ha intentado engañar a la gente del sindicato haciéndoles pensar que la familia de la actriz no tiene interés en trabajar con dicho inmueble, por lo que espera que las autoridades puedan ayudarle a resolver su caso.