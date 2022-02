Mark Wahlberg dice que Tom Holland es como su hermano pequeño

Los Ángeles, EE.UU.- En el rodaje de "Uncharted" los actores Mark Wahlberg y Tom por primera vez trabajaron en conjunto; sin embargo, su excelente química frente a la cámara dicta lo contrario. "Ha sido fantástico grabar con Tom, es como mi hermano pequeño", dijo el actor.



A sus 50 años, Wahlberg ya es un rostro consagrado en la industria de Hollywood, y Holland llega aupado al estrellato tras su papel "Spider-Man: No Way Home". Así, sin que nadie antes hubiera reparado en este tándem, la combinación entre ambos actores causó una grata impresión en la crítica que ya ha podido ver "Uncharted".



"Estamos todo el día como el ratón y el gato con nuestras bromas; hay mucha química", apuntó Wahlberg.



Esa conexión se refleja en la nueva película de Ruben Fleischer, "Uncharted", que se estrena este viernes en Estados Unidos.

La cinta ha provocado gran expectación en el país: tanto entre los amantes del videojuego homónimo, en el que está inspirado, como entre los seguidores de los actores, como el propio Holland.



Se trata de una película de acción y aventuras que cuenta, en versión adaptada a 2022, la búsqueda de la fortuna perdida de Fernando de Magallanes, que la casa de Moncada -un linaje aristocrático catalán- perdió en un lugar remoto hace quinientos años.



Wahlberg se pone en la piel de Victor "Sully" Sullivan, un veterano buscador de tesoros, y Holland encarna a Nathan Drake, un joven que rastrea el "mayor tesoro jamás encontrado" mientras persigue a su hermano, perdido desde hace años.



Sobre "Sully", Wahlberg lo define como alguien que "se mueve en una zona gris", en quien "no se puede confiar", pero que acaba demostrando que "tiene corazón" y que hace un "gran equipo" junto a Nathan Drake.

"La película me recuerda a una de mis producciones de aventuras favoritas: 'Indiana Jones", precisa el artista.



Con toques de humor y una trama que invita a seguir la acción, la producción se ve reforzada por un espectacular uso de los efectos especiales y la interpretación de los dos protagonistas en varias escenas casi de infarto.



Y es que el filme narra una intensa aventura transoceánica que lleva a "Sully" y Nathan a escenarios dispares, desde una exótica playa tropical hasta el barrio gótico de Barcelona.



En ese sentido, durante la entrevista con Efe, Wahlberg se refirió a las "hermosas" localizaciones en las que grabó durante el rodaje en España, donde trabajó con Antonio Banderas (Santiago Moncada en la película).

"Conozco a Antonio Banderas desde hace años, peroHa sido apasionante grabar ahora con alguien al que considero un gran actor", detallódurante sus días en España.La terna de actores principales de "Uncharted"conocida por su papel en la exitosa serie "You" de Netflix; y la también norteamericana Sophia Ali, presente en el reparto de la serie "Grey's Anatomy"."Uncharted" debutó el pasado fin de semana con una recaudación de 21,5 millones de dólares en los cines de Europa del Este, el Reino Unido y España. En este último país

Este fin de semana será el turno de ver la acogida de la película en mercados tan importantes como Estados Unidos, Brasil, Australia, Alemania o Italia. Todo parece indicar que, tras la última versión de "Spider-Man", Sony Pictures obtendrá otra buena respuesta del público y habrá una segunda entrega de "Uncharted".