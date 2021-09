La familia de Vicente Fernández informa del estado de salud del cantante

MÉXICO.- Desde hace más de un mes Vicente Fernández se encuentra internado en el hospital Country 2000 en Guadalajara, bajo observación, desde que se confirmó que padece el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad provocada por una bacteria que ataca al sistema inmunológico. Desde que se presentaron los problemas de salud del cantante, su familia se ha encargado de informar a los medios y a los seguidores del charro sobre su estado. Hace unos minutos, a través de la cuenta de Instagram de don Vicente, la familia Fernández y los médicos que atienden al cantante compartieron el informe más reciente de su estado de salud.

Según informan, Don Vicente Fernández continúa en área de terapia intensiva por el tipo de cuidados que requiere. En forma general se ha mantenido estable con cambios notorios en su estado neurológico, su evolución ha sido lenta, pero se mantiende con tendencia hacia la mejoría.

Anteriormente se informó que el cantante presentó problemas para respirar por lo que los médicos se vieron en la necesidad de aplicarle una traqueostomía, un procedimiento médico que consiste en hacer una abertura en frente del cuello. El procedimiento se aplica en casos de emergencia en personas que no pueden respirar por sí mismas. Al respecto, la familia afirma que su estado respiratorio está progresando y que se espera que pronto se le retire el apoyó mecánico.

También se encuentra en descenso la inflamación de sus vías respiratorias secundarias, las cuales cuentan con ventilación asistida. Por otro lado, el cantante sigue recibiendo alimentación por medio de sonda de gastrostomía ya que aún presenta problemas para ingerirlos por sí mismo. De igual forma, se dijo que no tiene movilidad periférica, es decir que está paralizado de todos los nervios que no son el cerebro o la médula espinal. Aseguran que continúa con la rehabilitación física y que se sienta en un reposet. Finalmente, declararon que no tiene infecciones graves por el momento. Ya anteriormente Vicente Fernández Jr. se vio en la necesidad de desmentir que su padre tuviera Civid-19 e incluso hubo un rumor de que había fallecido.

Hospitalizan a doña Cuquita

Este día también se informó que Refugio Abarca, conocida como doña Cuquita, esposa del cantante, se encuentra internada desde el pasado sábado en el hospital Real San José, en Zapopan, debido a una complicación de salud.

"Ella ya tenía programada una operación de una hernia en el vientre, pero han sido tantas las preocupaciones y el estrés a los cuales ha sido sometido la señora debido a la salud del cantante, que de repente la salud de cobró factura y la tuvieron que operar de emergencia”, se informó un para TV Azteca.

También se reveló que dicha operación se llevó a cabo este lunes y que no hubo ninguna complicación. La familia ha tenido que dividirse los cuidados de los esposos, a quienes sus problemas de salud ha mantenido separados.