La casa de los famosos: Acusan a Niurka y Natalia Alcocer de hacerle brujería a Laura Bozzo

ESTADOS UNIDOS.- En las últimas horas, circularon en redes sociales videos de una supuesta brujería en La casa de los famosos por parte de de Niurka a Laura Bozzo. En los clips recuperados por usuarios de redes sociales, se observa cómo Natalia Alcocer y la vedette hablan de hacer un trabajo de santería a la conductora de Laura en América.

Mientras Alcocer y Niurka se encuentran en la habitación donde duermen los famosos, entre ellos Laura, se puede observar que la actriz se pone saliva en las manos y después comienza a hacer movimientos extraños con los brazos.

“Eso es ujujaja, como dicen urbanamente, una brujería”, dice Niurka. “Yo pensé que era la única santera”, agrega. En otro clip, se puede ver que Niurka está peinando a Laura, pero se pone saliva en las manos para pasárselas por todo el cuero cabelludo, lo que muchos usuarios han considerado un trabajo de brujería.

Mientras hace esto, la vedette le dice que debe decretar las cosas que desea que le pasen y le da algunos ejemplos sobre cómo realizar esta actividad.

Tú has visto, desde que entré acá ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa, en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”, le dijo Niurka.