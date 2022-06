Mayeli Alonso arremete contra Ivonne Montero: "No tiene dignidad"

MÉXICO.- Mayeli Alonso criticó a Ivonne Montero señalándola de “no tener dignidad” por los comentarios que hizo de ella en La casa de los famosos, pues aseguró que Lupillo Rivera le había pagado a la familia de Alonso para casarse con ella.

Durante el programa, Nacho Casano, Lewis Mendoza y Montero dijeron que el padre de Mayeli la había “vendido” a Lupillo Rivera, pues ella, cuando estuvo en el reality, dijo que al principio no quería casarse con el cantante.

Alonso respondió a estos comentarios en el programa La mesa caliente, donde enfatizó lo dolorosas que eran estas acusaciones para ella debido a que su padre ya falleció.

La verdad, qué desagradable de los tres, cayeron de mi gracia… Son acusaciones muy graves, para empezar, porque mi papá ya murió, es algo muy fuerte escuchar eso”, inició diciendo la empresaria.

“Qué triste que también Ivonne esté ahí, pero la entiendo porque es una mujer que, para empezar, no tiene dignidad, no tiene escrúpulos. Entonces, para ella es muy normal, me imagino. Para mí no, y se me hace una ofensa”, agregó.

Critica las relaciones de Montero

Después señaló que no tiene sentido ver su matrimonio con Lupillo como un negocio, pues estuvieron juntos por 13 años. La influencer agregó que las relaciones de Ivonne no se comparan con la suya, pues no cree que sean serias. “No fue así como los romances de Ivonne, fue un romance bien”, comentó.

Alonso fue la primera eliminada de La casa de los famosos. Durante su paso por el reality se caracterizó por lanzar comentarios polémicos y revelar detalles de su relación con el hermano de Jenni Rivera.

“Lo que vieron ahí eso es lo que yo soy […] desafortunadamente hay personas que no pueden aceptar cuando alguien alza la voz. No me arrepiento de todo lo que desarrollé en la casa. Me siento sumamente feliz de que Osvaldo se haya quedado en lugar de mí”, mencionó en su despedida.