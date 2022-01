Kunno revela que fue víctima de abuso sexual tras quedar inconsciente

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre la extensa lista de figuras públicas y celebridades de todo tipo que se han subido Al Volante junto al Escorpión Dorado, ahora se unió el famoso influencer y creador de contenido Guillermo Kunno, mejor conocido en las redes sociales como "Papi Kunno".

Dicha colaboración logró sorprender a miles de usuarios que tuvieron sentimientos encontrados por esta entrevista, pues hay que recordar que el tiktoker es reconocido entre el público por las diversas polémicas que protagoniza, ya sea por actitudes consideradas como egocentricas o por comentarios fuera de lugar.

Sin embargo, un nuevo lado se mostró por parte de Kunno con Alex Montiel, ya que se sinceró sobre uno de los traumáticos momentos que sucedió mientras vivía en su lugar natal, en Monterrey.

Y es que la celebridad de Internet estaba platicando que antes "era de barrio" y que debía defenderse a golpes junto a sus amigos, quienes se hacían llamar Dembow, pero que eran conocidos por las peleas de golpes "a mano cerrada" por las personas que le hacían bullying.

"Me enseñaron, porque a mí me tocaba mucho que en Monterrey tenía que defenderme porque me pasaba que se aprovechaban de mí. Yo pasé por un abuso, entonces me tocaba defenderme", reveló.

Ante esta fuerte confesión, el Escorpión Dorado le preguntó que clase de abuso se trataba el que estaba mencionando, a lo que Kunno respondió que fue víctima de abuso sexual por una persona que conoció en un centro nocturno: "Una persona que se aprovechó de mí ese día en esa discote en la que andábamos".

Esto sucedió cuando el influencer trabajaba en antros o centros de diversión en Monterrey, donde lo contrataban para levantar el ambiente y ser el anfitrión o host del evento, pero un día Guillermo tomó bebibas embriagantes y confesó que se pasó en las sustancias, por lo que quedó consciente mentalmente pero su cuerpo no reaccionaba muy bien.

Yo me pasé de la raya y estaba medio inconsciente y así fue como se aprovecharon. O sea, no estaba inconsciente, sino que estaba consciente, pero no tenía movimiento en mi cuerpo, como que no podía defenderme. Y me tocó, ahí fue cuando mis amigos me ayudaron a defenderme", narró el tiktoker.

A raíz de este traumático evento en su vida, Kunno contó que sus amistades le enseñaron algunas técnicas de defensa personal, incluso le ayudó para apoyar a otras amistades más jóvenes que él que también sufrieron algún percante con otras personas.