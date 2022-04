Kunno fue arrestado en París por grabar TikTok en zona restringida

FRANCIA.- El polémico influencer mexicano Kunno vivió un tenso momento en su visita a París, Francia, al ser detenido por las autoridades de este país. El joven que acaba de debutar como actor para una serie de Netflix infringió, por error, las leyes francesas en un paseo por la torre Eiffel.

Kunno intentaba grabar un TikTok cuando las autoridades se acercaron a él para arrestarlo, pues estaba en una zona no permitida de la torre, lo cual se castiga con la cárcel. Sin embargo, los policías dejaron ir al influencer en cuestión de minutos no sin antes advertirle que no tendría una segunda oportunidad.

por medio de sus redes sociales, Kunno habló del traumático momento y aseguró haberse sentido muy asustado y triste pues pensó que pasaría varios días tras las rejas. Por suerte para Kunno, el incidente no pasó a mayores y pudo continuar su viaje en la célebre ciudad.

Otros incidentes del viaje

Sin embargo, este no es el único incidente que vivió, pues también contó que la aerolínea en la que viajó perdió su equipaje. Para colmo, el novio del influencer sufrió un robó del que resultó muy golpeado. Esta serie de infortunios le hicieron creer al joven que necesitaba una "limpia" para terminar con su racha de mala suerte.

"Necesito una limpia urgente... pierden mi maleta, se me rompen las uñas, no entran mis pagos y ahora golpean a mi novio y le roban el celular y su cartera. Dios mío, ayúdame", escribió el famoso.

En su cuenta de Instagram se puede ver que el influencer también pasó por la Ciudad de México y por Brasil, donde actualmente se encuentra disfrutando de la playa. Kunno está en este país porque como parte de una campaña publicitaria de Pandora donde participan varios influencers.