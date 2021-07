Kristal Silva: ¿Cómo fue el reencuentro con su prometido tras salir de Survivor?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva, una de las competidoras más queridas y sobresalientes de "Survivor México", se vio orillada a tomar una difícil decisión: Salir de la competencia para poder casarse con su prometido, Luis Ángel Garza.

Luego de que la producción de Tv Azteca decidiera extender el reality show, la conductora de "Venga la Alegría" no tuvo otra opción más que dejarse ganar para trabajar en los preparativos de su boda el próximo agosto.

En entrevista para El Imparcial, Kristal habló de cómo fue su reencuentro con su prometido en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se abrazaron por primera vez en tres meses.

Se puso muy romántico. Me dijo ‘Neta te amo, no sabes cuánto te extrañé, nunca me imaginé extrañarte tanto, no quiero que te me despegues nunca más’. Y la sorpresa más bonita fue que me trajo a mi familia al aeropuerto", dijo Kristal.