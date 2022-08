Kimberly Flores aparece totalmente rubia

MONTERREY.- Kimberly Flores se ha convertido en la sensación de redes sociales, desde su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’ no ha dejado de estar en vuelta en polémicas.

La esposa de Edwin Luna es una de las más activas en sus redes sociales donde se ha dedicado a compartir su vida personal y también a los distintos proyectos laborales a los que se va uniendo.

Hace unas horas Kim compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver el cambio radical de ‘look’ que se hizo en su melena después de utilizar por años el cabello en color negro.

En la publicación se puede ver a la modelo con su melena totalmente rubia, aunque hace un par de semanas se habría hecho un pequeño cambio, la ‘influencer’ decidió aclarar un poco más el cabello.

Que tu primera decisión cada día a despertar sea AGRADECER” escribió en la publicación.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que la ‘influencer’ realiza este tipo de cambios en su cabellera, incluso ha llegado a utilizar pelucas, como hace un par de semanas que optó por una pelirroja.

Los usuarios reaccionaron al nuevo ‘look’ de Kim e hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “hermosa pero se lleva las propinas”, “en ambas te ves espectacular”, “me encanta tu color de cabello”, se puede leer en la publicación.

Kimberly Flores reacciona ante video viral por propina

A través de su cuenta de Facebook Kim realizó un en vivo en el que habló del video que se viralizó donde se puede ver que toma la propina que dejó su esposo para el mesero, según la ‘influencer’ la situación habría sido sacada de contexto con tal de que “vender”.



"Si yo hago mis videos es porque me gusta interactuar, me gusta reirme, porque me gusta que se burlen de mi, no lo hago como porque soy una “porquería” o dejaré a la gente sin comer, por favor esto no lo hago por mis hate, si no por la gente que no me conoce y se guían por notas que no tiene nada que ver” comentó Kim.