Kimberly Flores “explota” contra medios de comunicación por “amarillismo”

MONTERREY.- Kimberly Flores en los últimos años se ha convertido en una de las ‘influencers’ más populares y hace unos días se volvió viral con un video muy polémico donde tuvo una reacción “inesperada” para sus fanáticos.

A través de TikTok comenzó a viralizarse un video en el que se puede ver que la también modelo toma la propina que deja su esposo Edwin Luna porque pensó” que se le había olvidado al cantante.

Por medio de su cuenta de Facebook Kim realizó un en vivo en el que aprovechó para hablar del tema y dejó en claro que todo fue sacado de contexto, pero que entendía que se había hablado a sí de ella con el objetivo de “vender”.



Flores agregó que en su momento ella también trabajó como mesera y bartender, es por eso que entendía lo que era ganar con el sueldo mínimo, además agregó que cuando asiste a restaurantes intenta reconocer este servicio, pero es algo que no compartirá públicamente.

Si yo hago mis videos es porque me gusta interactuar, me gusta reirme, porque me gusta que se burlen de mi, no lo hago como porque soy una “porquería” o dejaré a la gente sin comer, por favor esto no lo hago por mis hate, si no por la gente que no me conoce y se guían por notas que no tiene nada que ver” comentó Kim.