Kimberly Flores abandonó "La casa de los Famosos" por problemas con sus hijos

MÉXICO.- El nuevo reality de Telemundo ha causado gran sensación entre los televidentes que se vieron atrapados por el drama, amores, confesiones y problemas que ocurren dentro de "La casa de los Famosos".

El último suceso polémico fue la salida de Kimberly Flores del show luego de que varios creyeron que su esposo la habría “arrastrado” por tantos conflictos alrededor de su matrimonio que también perjudicaron a sus hijos.

El cantante de música regional, Edwin Luna acudió a la sala de zoom para hablar con su esposa y sincerarse sobre sus sentimientos, pues parece que los problemas en casa superaron sus límites y no pudo pasar un día más sin su esposa.

Lo último que conoció el público de “La casa de los Famosos” es que la cantante había abandonado repentinamente el show por problemas personales y la mayoría creyó que fue a causa de que Luna se lo pidió por los rumores sobre una posible infidelidad.

Sin embargo, el cantante de La Trakalosa aseguró que sus hijos comenzaron a molestarse con las polémicas que rodeaban a Kimberly Flores y le confesó a su esposa que ya no la querían de vuelta en su hogar, pues creen que es una “prostituta” por su forma de comportarse con Roberto Romano.

Ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida. Escúchame lo que te voy a decir, tú me pediste algo cuando entraste aquí y me pediste que cuidara a mis hijos. Ya no puedo, me habló Martha y me dijo que le había hablado Elian y le dijo que se quería suicidar. Necesito que estés con nosotros, por favor”, expresó Edwin Luna.