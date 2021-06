Kim Kardashian revela qué busca en una relación que Kanye West no pudo ofrecerle

ESTADOS UNIDOS.- Una vez que el divorcio entre la pareja más famosa de la socialité fue confirmado, surgieron los rumores de que en el último capítulo de “Keeping Up With the Kardashians” se hablarían de todos los detalles acerca de la separación.

En el último capítulo de “KUWTK”, Kim se muestra vulnerable y demuestra lo mal que lo ha pasado durante su separación con Kanye West, ya que a pesar de querer esconder su dolor y tristeza, sus familiares podían notar que algo no estaba bien. Esto lo confiesan sus hermanas y su madre, Kris Jenner.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Kris había mostrado su preocupación al sentir que su hija estaba reprimiendo sus sentimientos, mientras que Khloé confirmaba que toda su frustración la lanzaba hacia aquellos que no lo merecían.

La empresaria mostró que, a diferencia de todos los sucesos pasados donde se confesaba con su familia, quería ver a un especialista para hablar de sus problemas y enfrentarlos de la manera más sana.

Kim revela que empezó a cuestionar su relación una vez que cumplió los 40 años, pues despertó deseando “felicidad absoluta”, es por ello que acudió a terapia, porque quería comenzar a trabajar en su felicidad. Además, confesó que al principio se sentía plena alrededor de su esposo y sus cuatro hijos, sin embargo, eventualmente aceptó que ya no quería vivir esa vida.

“Nunca pensé que estuviera sola”, reveló la empresaria, ya que Kanye se mudaba entre diferentes estados mientras Kim Kardashian lo esperaba, hasta que, al cumplir cuatro décadas, supo que no quería un esposo que viviera en un estado distinto al de ella.

¿Qué busca Kim Kardashian en una relación?

La socialité estadounidense enlistó todos los detalles que buscaba en una relación, los cuales West jamás pudo otorgarle.

Comenzó diciendo que buscaba a alguien con un sentido común parecido al de ella, alguien que ejercitara a su lado. Lo último debido a que, durante la cuarentena, Kim, Khloé y su novio Tristan entrenaban juntos y afirma que sentía celos de ver a la pareja entrenar, "Wow, esas son las pequeñas cosas que yo no tengo", reveló.

Y, a pesar de ya contar con todos los lujos posibles, mencionó que ahora buscaba aquellos pequeños detalles que demuestran mucho en una relación. "Estoy lista para pequeñas experiencias que creo que significarán demasiado", concluyó.