Kim Kardashian confesó que hizo el video sexual, en 2002, porque “estaba cachonda y tenía ganas”

LOS ÁNGELES, California.- Tras la filtración de su video sexual, en 2007, Kim Kardashian confesó que había hecho la grabación porque “estaba cachonda y tenía ganas”, rompiendo las barreras de su intimidad, en el primer capítulo de su reality familiar.

Fue en 2002, cuando Kim Kardashian protagonizó un video en el que aparece teniendo relaciones sexuales con su entonces pareja sentimental, Ray J, pero en 2007, poco antes de que se estrenara “Keeping Up With The Kardashians”, salió a la luz el material que conmocionó al mundo del espectáculo.

En ese tiempo, Kim ya era reconocida como “socialité”, ya que era hijastra del reconocido atleta olímpico, Bruce Jenner (Hoy Caitlyn Jenner) y una de las mejores amigas de Paris Hilton, además de dedicarse al modelaje.

Ante la situación tan bochornosa para Kim, quien tenía 27 años en ese entonces, decidió enfrentar el “qué dirán” y prefirió hablar del tema en su programa y explicar su versión, antes de que los medios tocaran el tema con versiones equivocadas.

Fue así como en el primer capítulo de la primera temporada, su hermana mayor, Kourtney Kardashian, cuestionó a Kim del por qué había hecho el video, por lo que la hoy exitosa empresaria le dijo: “Porque estaba cachonda y tenía ganas”.



AYUDÓ A ENFRENTAR EL ESCÁNDALO

En una entrevista para Los Ángeles Times, Kim asegura que enfrentar los problemas frente a las cámaras y hablarlos sin tapujos en su show familiar, le ayudó sobrellevar cada una de las situaciones, incluyendo la de su video sexual que, aparentemente, fue filtrado por su exnovio, según lo que se comentó en aquel primer capítulo.

Creo que, obviamente, como productores, estoy segura de que les encantó. Y nos encantó querer hablar sobre el elefante en la habitación. Y probablemente no lo habría hecho, a menos que fuera para el programa. A veces me siento como: 'Está bien, sé que probablemente debería lidiar y terminar con esto. Alguien me lo va a preguntar, así que mejor lo hago’'', dijo.

Kim resaltó que siempre ha sido honesta con su público y que ha tratado de hablar sus situaciones personas en su programa para evitar que se tergiversen las cosas y eso le ha ayudado a superar más rápido los problemas.

La Familia Kardashian-Jenner se ha enfrentado a muchos escándalos en su vida y la mayor parte de sus situaciones personales se han hecho públicas, y el último escándalo al que se ha enfrentado Kim, es su divorcio con Kanye West.

Kim anunció su divorcio en febrero de 2021, después de casi un año de rumores de separación; incluso, desde antes que Kanye anunciara que quería postularse para la candidatura presidencial de Estados Unidos.

En uno de sus discursos masivos, Kanye reveló algunas situaciones por las que estaba pasando en su matrimonio con Kim, incluyendo cuando supuestamente Kim quería abortar a su primogénita North, quien hoy tiene 7 años de edad.

Tales declaraciones harían que Kardashian tomara la decisión de separarse definitivamente de su marido, no sin antes decir públicamente que el hombre tenía problemas de salud mental y era bipolar.