Aseguran que Kanye West reemplazó a Kim Kardashian con exesposa de Bradley Cooper

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del divorcio con Kim Kardashian, el rapero Kanye West, de 43 años de edad, estaría saliendo con Irina Shayk, de 35, quien comparte un hijo con su exesposo Bradley Cooper.

De acuerdo a una publicación del Daily Mail, en la cuenta de Instagram DeuxMoi, una fuente anónima publicó la noticia, el martes pasado, de que el aún esposo de Kim Kardashian estaba saliendo en secreto con la modelo Irina Shayk.

Kanye West ahora está saliendo en secreto con Irina Shayk, también conocida como la mamá bebé de Bradley Cooper”, reza la publicación.

Al ver el mensaje, el administrador de la página escribió en el mensaje que después de investigar a fondo, quería corroborar si la palabra “cita” era la correcta, insinuando que tal vez se hubiera equivocado, pero el informante le respondió.

“Definitivamente citas”, dado por entendido que confirmaba que West y Shayk estaban saliendo.

El Daily Mail destacó que aunque la cuenta DeuxMoi no está verificada, sus publicaciones son muy creíbles en el medio, ya que con frecuencia publica artículos de celebridades que a menudo resultan ser ciertos.



KANYE E IRINA YA SE CONOCÍAN

En abril pasado, Irina Shayk fue vista modelando una camiseta de tributo a DMX, de 200 dólares, que supuestamente le regaló Kanye; y en 2010, la modelo fue elegida para el video musical de “Power”.

Los rumores llegaron en vísperas del séptimo aniversario matrimonial entre Kanye y Kim, quienes se casaron en 2014 en una villa de Italia, pero los rumores de su separación datan del año pasado.

Finalmente en febrero de este año, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” anunció su divorcio con el padre de sus cuatro hijos, el cual aún no ha concluido, o al menos, no han revelado los detalles.

Mientras que Irina Shayk y el actor de Hollywood, Bradley Cooper, se separaron en 2019 luego de cuatro años de relación, donde nació una niña que actualmente tiene 4 años de edad.