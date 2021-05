Kim Kardashian reveló que su hijo, de 5 años de edad, dio positivo a Covid-19

LOS ÁNGELES, California.- Kim Kardashian dio a conocer que su hijo Sait West Kardashian, de 5 años de edad, dio positivo a Covid-19, pero se encuentra fuera de peligro.

Fue durante la transmisión de “Keeping Up With The Kardashians” que Kim reveló que uno de sus hijos más pequeños tenía coronavirus, además de que North, de 7 años, también presentaba síntomas.

Sainty acaba de dar positivo por Covid y North dice que se siente enferma. Estoy tratando de no asustar a nadie, pero estoy realmente preocupada”, dijo la socialité en el programa.

Realmente no se sabe cuándo es que Saint fue diagnosticado con Covid-19, ya que el programa que se transmitió en Estados Unidos es pregrabado, pero se especula que pudo haber sido a finales de diciembre de 2020 o principios de 2021.

Tampoco se dijo si North había dado positivo a Covid, pero evidentemente los pequeños pudieron superar esa etapa, ya que en la actualidad se encuentran bien de salud.



Otros miembros de la familia dieron positivo a Covid-19

Aunque Kim, de 41 años de edad, y Kanye West, de 43, se encuentran separados y a punto de firmar el divorcio, Kardashian le dijo a un medio que el rapero dio positivo a Covid-19 a principios de la pandemia y se supone que en esos días todavía estaban en contacto.

“Kanye salió (con Covid) al principio, cuando nadie sabía realmente lo que estaba pasando... Era tan aterrador y desconocido. Tenía a mis cuatro bebés y nadie más en la casa para ayudar”, detalló Kim al medio.

La más popular de las Kardashian indicó que tuvo que ayudar a su entonces esposo, ya que no podía ni levantarse de la cama, a principios de marzo de 2020, cuando Tom Haks y su esposa también anunciaron que tenían Covid.

“Tuve que ir a cambiarle las sábanas y ayudarlo a levantarse de la cama cuando no se sentía bien. Fue un desafío porque era muy desconocido. Cambiar sus sábanas con guantes y un protector facial fue realmente un momento aterrador”, externó Kim.

En julio de 2020. Kanye compartió con la revista Forbes que le había dado Covid-19 y lo había superado.



Otro de los integrantes de la familia Kardashian que fueron afectados por la mortal enfermedad fue Kloé, la hermana menor de Kim.