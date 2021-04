Caitlyn Jenner busca ser gobernadora de California

CIUDAD DE MÉXICO.- Caitlyn Jenner, exatleta olímpica con personalidad transgénero del famoso reality show, “Keeping Up with the Kardashian´s”, está considerando postularse a la gubernatura de California, según informó el portal de noticias Axios.

El medio informó que hasta tres fuentes distintas cercanas a Jenner han confirmado que está planteándose seriamente dar el paso al mundo de la política desde el partido más conservador, el republicano.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En ese caso se enfrentaría al demócrata Gavin Newsom, el que es el 40º gobernador del Estado, y que anteriormente fue vicegobernador y alcalde de San Francisco.

Según el diario digital, los republicanos buscan hacer una campaña fuerte contra Newsom porque están descontentos con sus políticas de inmigración y de impuestos, así como con su gestión de la pandemia.

Algo similar a lo que ya pasó en el año 2003, cuando Gray Davis perdió contra el actor Arnold Schwarzenegger.

Las mismas fuentes informaron que Jenner está siendo asesorada por consultores políticos entre la que destaca Caroline Wren, quien estuvo a cargo de la campaña de Donald Trump.

Los rumores apuntan que la exdeportista podría aprovecharse de que el actual gobernador de California, Gavin Newsom, se enfrenta a una elección revocatoria en ese estado.

El mes pasado, Caitlyn Jenner dijo que nunca había pensando en postularse para gobernadora, pero recalcó que sería una gran oportunidad para la promoción de los derechos de la comunidad LGBT.

Apenas el año pasado durante una entrevista para People, comentó que “su manera de pensar ha cambiado mucho en los últimos años y que ya no identificar como republicana”.

Comentó que ahora se describe como conservadora y socialmente progresista, a pesar de que fuera relacionada con “Trump Victory”, una fundación que ayudó organizar el asalto al capitolio tras la derrota de Donald Trump.

También fue señalada de organizar las manifestaciones que se hicieron en varios sitios de Estados Unidos por un “supuesto fraude electoral” que denominó como presidente electo a Joe Biden.

Caitlyn Jenner, anteriormente conocida como William Bruce Jenner, es una personalidad de televisión y exdeportista estadounidense.

Jenner ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y a lo largo de su carrera ha trabajado en series y películas de televisión.

Su gran fama en los medios de espectáculos llegó cuando estuvo en el reality show Keeping Up with the Kardashian a lado de sus hijos a Brandon Jenner, Brody Jenner, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Cuando era hombre estuvo casado con Christie Crownover, Linda Thompson y su última esposa Kriss Jenner.

En 2015 hizo pública su transición de género en la que se sometió a varios cambios estéticos, al igual que su nombre, en la que adoptó su condición de mujer.